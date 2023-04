Na ukrajinských pultech je vaše jídlo, ale naše nechcete, říká agrárník

Má to okamžité účinky na dodatečné náklady exportérů, které souvisí s tím, že se zboží na cestě do Evropské unie muselo vrátit a měnily se ceny mezi starými a novými kontrakty. Zemědělci jsou ve velké nejistotě, protože jsou uprostřed jarní výsadby. Nevědí, jaké plodiny vysévat a nemají jistotu, zda budou moci exportovat. Je tady několik neznámých. Zákazy exportu do Maďarska, Slovenska, Bulharska a Polska a také problém, který souvisí s dohodou na exportu obilí přes Černé moře, kterou Rusové neplní.

Slyšeli jsme o tom. Zaznívalo mnoho spekulací, že naše produkce neodpovídá požadavkům na hospodaření v Evropské unii. Například že používáme více pesticidů nebo pesticidy, které už EU zakázala. Do určité míry je to pravda, ale v mnoha případech jsou tvrzení zmanipulovaná, protože do Evropské unie importujeme a výrobky prochází kontrolami na rezidua pesticidů a tyto výrobky se importují legální cestou. Mnoho pesticidů, které se na Ukrajině stále používají, se v Evropské unii přestaly používat teprve nedávno, v roce 2020 a 2021, nikoliv kvůli zákazu, ale proto, že se neprodloužily licence. Je to trochu hloupé. To téma je trochu nafouknuté. Pokud jsou informace o záchytech nevyhovujících komodit, mělo by se také říct, jaké procento z celkových objemů tvoří. Potom uvidíte, že to téměř nic není. Je to trochu populistický způsob, jak přesvědčit spotřebitele, aby kupoval místní potraviny nebo farmářské produkty.