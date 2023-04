Stát zkontroloval obilí a další suroviny z Ukrajiny. Byly v pořádku

Kontroly českých dozorových úřadů u obilí, masa nebo vajec z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek. Není důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělalo Polsko, Slovensko a další země.

Novinářům to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) spolu s řediteli Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Kontroluje se i import z Polska, Slovenska nebo Maďarska.

Nekula zopakoval, že u každého vzorku dovezených potravin se dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo zbytků pesticidů, u všech vzorků se testuje i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium.

Evropská unie povolila dovoz ukrajinského obilí po ruském útoku proti Ukrajině. Chtěla tím umožnit export klíčového vývozního artiklu poté, co ruské útoky zmařily vývoz přes Černé moře.

Obilí mělo přes Polsko, Rumunsko, Slovensko i Maďarsko pokračovat z Evropy na Blízký východ a do afrických států. Jde hlavně o pšenici a kukuřici. EU navíc v červnu zrušila na dobu jednoho roku celní kvóty na veškeré zemědělské a potravinářské produkty dovážené do členských zemí z Ukrajiny.

Jenže část obilí se „zasekla“ ve střední Evropě, kde podle rozzlobených zemědělců zahltila trhy, sklady i sýpky. V Polsku za to můžou i překupníci, kteří vydávají „technické obilí“ – tedy obilí nevhodné ke konzumaci – za potravinářské . Podle polských médií ho prodali výrobcům mouky.

Selhaly tedy i kontroly v rámci unijních států – ať už dohled nad tím, aby ukrajinské obilí pokračovalo dál do světa, tak i bezpečnostní složky, které nezabránily kšeftování.

Zemědělec Petr Krogman, který podniká i na Ukrajině, však pro SZ Byznys odmítl tezi , že by ukrajinské obilí bylo levné – podle něj jen tuzemští zemědělci nechtějí slevit ze svých přemrštěných cen.

„Znám takové, kteří odmítali prodat obilí i za devět tisíc korun za tunu. Že jim něco zůstalo na skladě, je smutné, ale je to jejich rozhodnutí. I dnes mohou prodat, kdykoli si vzpomenou, za šest tisíc a je to pořád mnohem lepší cena, než byla před dvěma roky,“ říká. Sám Krogman do Česka nevyváží.