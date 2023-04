Mouka v akci plná plísní… Ministerstvo vyvrací lži o ukrajinském obilí

Událost ale vyvolala řadu spekulací, obav a lží o tom, zda je ukrajinské obilí závadné a zda se vůbec má do Česka dovážet. Ministerstvo zemědělství přitom už minulý týden oznámilo, že kontroly českých dozorových úřadů u obilí, masa nebo vajec z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek. „Není důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělalo Polsko, Slovensko a další země,“ prohlásil ministr Zdeněk Nekula.

LEŽ: Do Česka se dováží obilí z Ukrajiny, které nesplňuje stanovené normy…

JAK TO JE?

V současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Kontroly neprokázaly žádné kontaminované zásilky. Obilí se z Ukrajiny do Česka dováží v malém množství. V loňském roce činily dovozy pšenice z Ukrajiny necelé 4000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice je 4,8 milionu tun (5letý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 % v porovnání s naší produkcí.

Zdraví občanů není ohroženo. Pro ministerstvo je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním místě. Úroveň našich dozorových orgánů je na velmi vysoké úrovni. V případě, že by byla při kontrolách objevena zásilka, která by nesplňovala normy, byla by ihned zlikvidována.