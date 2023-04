Ukrajinské obilí vzburcovalo zemědělce. Už šest zemí volá po urgentní akci

„Střední a východní Evropa jsou doslova zaplaveny ukrajinskou produkcí. Skladové zásoby jsou meziročně výrazně vyšší. Kvalitní a bezpečná produkce nám zůstává na skladech a sem se vozí něco, co na unijní trh vůbec nepatří. Navíc nás za méně než tři měsíce čekají žně a novou sklizeň nebude kde uskladnit,“ varoval prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

co nejdříve obnovit cla

V dlouhodobém horizontu co nejdříve obnovit cla . Ta pak zrušit až po vstupu Ukrajiny do EU. Důvodem jsou vyšší náklady zemědělců v EU kvůli produkci šetrné k životnímu prostředí – jiný přístup ke GMO (geneticky upraveným plodinám), přípravkům na ochranu rostlin, maximálního množství dusíkatých hnojiv na hektar apod.

Skutečné evropské řešení , aby se ukrajinská produkce přes Evropu dostala do třetích zemí, nikoliv jednostranná řešení , která ohrožují samotnou funkci evropského jednotného trhu.

Důsledné kontroly tranzitu tak, aby komodity z Ukrajiny (často technické plodiny, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu) neohrožovaly bezpečnost spotřebitelů. Kontroly na schengenské hranici. Zapečetění dodávek až do místa určení.

Jiné hlasy ale tvrdí, že čeští zemědělci, stejně jako v některých dalších zemích, se jen snaží udržet vysokou cenu pro své zásoby a ukrajinské obilí jim vadí proto, že sráží cenu na trhu. Ta se navíc propadá po celém světě. Dovoz obilí z Ukrajiny do Česka je navíc minimální.

Dovozy ukrajinského obilí se dnes řeší také na jednání ministrů zemědělství Evropské unie v Lucemburku. Jednat by se mělo mimo jiné o finančním balíčku pomoci pro země sousedící s Ukrajinou. Podmínkou ale bude, aby zrušily svá jednostranná embarga, která jsou v rozporu s postojem EU. Mluvit se bude i o zajištění tranzitu obilí a dalších komodit například formou zaplombování vagonů a vybavením GPS lokátory. Cílem je, aby ukrajinské zemědělské produkty nekončily na evropském trhu.

Zákazy vrhají válkou sužovanou zemi do ještě větších problémů, protože zemědělství před válkou tvořilo přibližně deset procent HDP Ukrajiny a okolo 15 procent v zaměstnanosti.

Embargo a zavádění cel kritizuje také Asociace soukromého zemědělství (ASZ) jako řešení ostudné a nesolidární s válkou zmítanou zemí. „Je potřeba naopak zabezpečit a zajistit transporty těchto agrokomodit přes EU především do zemí původních odběratelů, a to pomocí kaucí a dotací na dopravu, využitím zaplombovaných transportů apod.,“ řekl SZ Byznys místopředseda ASZ Jan Štefl.

Před šířením lží a hoaxů varovalo také Ministerstvo zemědělství. „Jak je možné, že u nás není zakázáno obilí, které zakázali v okolních zemích, když způsobuje rakovinu…,“ cituje resort jednu ze lží, která se sdílí na sociálních sítích. Podle ministerstva však kontroloři nezjistili žádné obiloviny a mlýnské výrobky s porušenou bezpečností pocházející z Ukrajiny, a nebylo tedy co zakazovat.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) se do tuzemska dovezly pouze čtyři tisíce tun pšenice, což je méně než desetina procenta domácí produkce. Návrhy na zákaz označil za populistické.

Levné obilí z Ukrajiny zaplavilo evropský trh poté, co loni po vypuknutí války a zablokování námořních koridorů přes Černé moře ruskou armádou Evropská unie narychlo zrušila exportní cla vůči Ukrajině a umožnila tranzit obilí a jiných komodit přes Evropu. Zemědělci však poukazují na to, že výrobky určené na reexport například do severní Afriky končí v EU a podrývají cenu.