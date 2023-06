5 kritizovaných bodů. Co stojí ve smlouvě s USA, kterou podepsala Černochová

Seznam Zprávy připravily – pro snadnější orientaci – přehled nejkritizovanějších pasáží DCA, a to včetně odborného komentáře Tomáše Brunera, právníka a experta na mezinárodní právo z Pražského centra pro výzkum míru při Univerzitě Karlově.

Co říkají politici:

Podle kritiků dohody jde o odstavec, který vlastně dovoluje Američanům postavit, co chtějí, a Česko jim v tom musí být nápomocné.

Poslanec SPD Vích například ve svém článku na Parlamentních listech napsal, že ve všech lokalitách, které Česko Američanům propůjčí, mohou obrané složky stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center. Šéf SPD Tomio Okamuta dokonce v době, kdy ministryně obrany Černochová smlouvu podepsala, ve Sněmovně naznačoval, že si „tady snad dokonce budou stavět základnu“.

Pavel Růžička, odborník hnutí ANO na obranu, takovou interpretaci odmítá. Za nejasný ale zmíněný odstavec považuje ve spojení s následujícím. Seznam Zprávám řekl, že se bude Černochové ještě ptát, kdo bude kontrolovat, aby americké stavební předpisy odpovídaly těm českým. „Američané staví podle norem NFPA a podle těchto norem v České republice neumí projektovat nikdo a na Ministerstvu obrany není nikdo, kdo by jim rozuměl,“ uvedl s tím, že jde zejména o požární bezpečnost staveb.

Co říká expert:

Podle Tomáše Brunera smlouva neumožňuje, aby si Američané v Česku tajně postavili, co chtějí, a nemohou si ani potají vybudovat vlastní základnu, kam se čeští vojáci nedostanou. „Stavby musí vyhovovat americkým i českým předpisům a bezpečnostním standardům, ať už je postaví dodavatelé z Česka, nebo z USA,“ přiblížil pro Seznam Zprávy. Dodal, že podle dohody stavby nesmí poškozovat české životní prostředí, ohrožovat veřejné zdraví ani bezpečnost.

„Stavební úpravy musí USA předem konzultovat s Českou republikou, která k nim vydává potřebná povolení. Všechny stavby zůstávají majetkem České republiky a Česká republika k nim má přístup,“ dodal. Smlouva pak podle něj počítá s tím, že bez přístupu českých vojáků můžou USA dočasně používat určité prostory, ale jen ty, u kterých to určí i české Ministerstvo obrany nebo ve kterých se skladuje nepoužívaný vojenský materiál USA.

1. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál („umístěný materiál“). Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či jejich výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.

Co říkají politici:

Kvůli obavám z rozmístění jaderných zbraní na území Česka kritizují smlouvu jak neparlamentní komunisté, tak sněmovní SPD. „Podle této dohody nemůže česká strana kontrolovat, co přesně si sem americká strana bude přivážet. Je to příliš velké riziko, že zde nakonec budou umístěny zbraně odpovídající těm aktuálně rozmisťovaným v Bělorusku,“ uvedl ve svém aktuálním článku na Parlamentních listech Radovan Vích. V současnosti totiž Kreml a Minsk mluví o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku.

Co říká expert:

„Dohoda výslovně nezakazuje transportovat do Česka jaderný materiál. Je ale nepravděpodobné, že by k tomu došlo, a právně nemožné, aby se to stalo bez vědomí a dalšího souhlasu České republiky,“ uvedl.