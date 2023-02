Glosa: Generál už není válečný štváč?

Ještě před dvěma týdny zvolený prezident Petr Pavel vystupoval jako jestřáb. V rozhovoru pro francouzskou agenturou AFP řekl, že spojenci by měli při podpoře Ukrajiny projevit více odvahy. Navrhoval konkrétně, aby Západ poslal Kyjevu veškeré dostupné zbraně vyjma jaderného arzenálu.

Poražený finalista Andrej Babiš musel nadskočit: Vidíte, je to válečný štváč, já to říkal!

Jinými slovy: Že vysněný cíl může trvat nekonečně dlouho a přinést naprosté vyčerpání země a také víc ztrát na životech, než společnost dokáže unést. Pavel vysvětluje, že sice chápe ukrajinské odhodlání přivést válku k úplnému konci, kdy jednou ruský prezident přijede do Kyjeva a na kolenou pronese omluvu. Ale to je podle něho ideální svět, v němž nežijeme. Míní, že Ukrajina by měla začít přemýšlet o „jiném výsledku války“.