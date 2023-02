Glosa: Pavel dokáže působit vlídně. Ale Zemanovo varování nebylo plané

Že na Pražský hrad přijde zásadní změna komunikačního stylu, bylo zřejmé vteřinu po vyhlášení výsledků prezidentské volby. Změna to bude vítaná, což se znovu ukázalo po schůzce nově zvoleného prezidenta Petra Pavla s dosluhující hlavou státu Milošem Zemanem.

Miloš Zeman nevyužil jedinečné příležitosti – historicky prvního předávání úřadu jedním přímo zvoleným prezidentem druhému. Tady si to přece o společnou tiskovou konferenci přímo říká, snad i silněji než v případech povinných společných vystoupení v rámci státních návštěv.

Leč stávající hlava státu zůstala v neproniknutelné ulitě, v níž byla zalezlá po větší část své prezidentské dekády. Nabídla i v této nezvyklé situaci pouze to, čemu Angličané říkají „more of the same“, tedy více téhož. Zemanův nemluvící mluvčí Jiří Ovčáček dal tři fotky na twitter a tím bylo informování o této události (ne snad zásadně věcně důležité, ale unikátní a atraktivní) ze strany Pražského hradu vyřízeno.