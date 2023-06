Glosa: Homofobové, mluvte víc! Nic lepšího pro gaye a lesby udělat nemůžete

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Sněmovna ve čtvrtek poslala do druhého čtení manželství stejnopohlavních párů. A debata byla i na tamní poměry mimořádná hitparáda.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková dokonce v průběhu debaty varovala homosexuály, aby přenos v zájmu zachování svého duševního zdraví raději neposlouchali. Já ale nesouhlasím.

Čím víc skalní odpůrci v Parlamentu mluví, tím spíš může manželství pro všechny projít. Protože nevěřím, že by se při některých projevech za vlastní kolegy nestyděli i umírnění konzervativci.

Většinu argumentů odpůrců jsme už slyšeli stokrát. Úpadek civilizace. Narušování přirozeného řádu světa. A co proboha děti? Tentokrát se ale našlo nebývalé množství poslanců, kteří debatu opentlili čirou homofobií, zcela nesmyslnými konstrukcemi a prapodivnými přirovnáními.

Bylo jich tolik, že vybrat jednoho vítěze této olympiády by bylo skutečně těžké, ba i nespravedlivé. Proto po celodenním poslechu debaty ocením hned několik kategorií.

Vítězem v kategorii „Moudro dne“ se stal poslanec za KDU-ČSL Šimon Heller. Ten nám sdělil, že u něj, v jižních Čechách, „kuřecí je kuřecí, hovězí je hovězí a manželství je svazkem muže a ženy“.

Ačkoli v této kategorii bývá narváno a konkurence je značná, poslanec Heller ji opanoval tak suverénně, že by se nikdo další již ani neměl pokoušet o účast.

V kategorii „Kreativní nápad“ zvítězila poslankyně Berenika Peštová z hnutí ANO. Podle ní by se problémy vyřešily, kdyby se přišlo na jiný název než zrovna „manželství“. A navrhuje třeba „přátelství“.

I to je podle mě zbytečně citově zabarvené. Navrhuji ještě neutrálnější „kamarádství“. Partneři by se mohli, možná i museli navzájem titulovat „kamaráde“ nebo případně „ty stará páko“, čímž by všem konzervativcům ušetřili rozpaky z toho, že se v reálném životě setkali s homosexuálem.

Prestižní kategorii „Zpátky do středověku“ suverénně opanovala lidovecká poslankyně Pavla Golasowská. Ta nám vysvětlila, že „každý muž si může vzít ženu a každá žena muže“, tudíž žádná diskriminace v dnešní společnosti není.

Samotnou existenci citové náklonnosti paní poslankyně sice připouští, ale v manželství podle ní nehraje pražádnou roli. „Nemá to nic společného s manželstvím. Láska není základem ani předpokladem manželství,“ řekla poslankyně. Má recht. Zlaté časy, kdy se sňatky domlouvaly především kvůli majetku a rozvádět se nesmělo. To byl svět ještě v pořádku.

Speciální cenu za fyziku si odnáší další poslanecká posila KDU-ČSL Nina Nováková. Ta nás informovala o tom, že duha pro ni „vždycky byla symbolem rozkrytosti všech možných variant světla. To světlo v zásadě je bílé, to, co vidíme, je bílé a ta duha je rozkrytost.“ Co tím chtěla říci, Bůh suď.

Absolutním vítězem a držitelem titulu „Homofob debaty“ se ovšem bezkonkurenčně stává poslanec a lékař Jan Síla z SPD. Na plénu zdatně a zcela volně zaměňoval homosexuály za pedofily a zřejmě jako první člověk v historii dolní komory pohovořil u pultíku také o análním sexu. (Omlouvám se jeho stranickému kolegovi Jaroslavu Foldynovi, pokud jsem v tomto směru snad prošvihla některé z jeho vystoupení.)

Konkrétně doktor Síla pravil: „Pokud bude dítě vychováváno v gay vztahu stylem, že je normální, když muž má anální sex s mužem, tak je do budoucna cosi špatně.“

Pan poslanec by byl patrně překvapen, jaké všechny sexuální praktiky spolu mohou páry včetně těch heterosexuálních provádět. Ale uklidním ho - nikdo to jako součást výchovy neprobírá s dětmi. Pokud snad pan zákonodárce naznačuje, že by toto „zdání normálnosti“ mohlo z dětí udělat gaye, možná by si mohl o homosexualitě něco přečíst. Zejména něco, co mu zrovna nepošle Jana Jochová.