Glosa: Vláda ponižuje starosty, nemůže se divit jejich vzteku

Tým premiéra Petra Fialy špatně komunikuje, to už je bráno jako všeobecně přijímaný fakt. Někteří komentátoři se domnívají, že skutečně jen neumí své záměry vysvětlit, ti příkřejší mají za to, že je prostě vláda neschopná a žádné skutečné plány nemá.

V době, kdy by se velmi přecitlivělé společnosti měly nepříjemné skutečnosti dávkovat, vysvětlovat a vždy dávat do balíčku se smyslem a účelem, si kabinet počíná tak, že by záviděl i slon v porcelánu.