Starostové se opřeli do vlády kvůli finančákům: „Tohle jsme ještě nezažili“

Lukl doslova uvedl, že obce se při komunikaci s vládou cítí jako „chudí příručí“, kteří čekali, že po dokončení českého evropského předsednictví začne kabinet se samosprávami více komunikovat a pustí se do zásadních věcí, které je trápí. „Je to ale naopak,“ uvedl.

Rušení finančáků ve vybraných městech se nepozdává ani jejich starostům. Starostka Humpolce Alena Štěrbová (ANO) upozornila na fakt, že se pravidelně umisťují na špici žebříčku měst pro byznys. A nyní by měli přijít o finanční správu.

Tu by za Humpolec měl převzít Pelhřimov, někdejší okresní město. „Tam celý úřad sídlí v pronajaté budově, v současné době stojí tři miliony korun. A našich deset úředníků by tam mělo dojíždět a pak se zase vracet na Humpolecko ke kontrolám, správě daní a podobně. Tady žádná úspora nenastane, naopak budou vyšší náklady na cestování po celém území okresu,“ uvedla Štěrbová. A dodala, že humpolecký finančák, který chce stát zrušit, sídlí v moderní nedávno opravené budově. „Ta zůstane naprosto nevyužitá.“

Přílišné úspory v rušení tamní pobočky nevidí ani starosta Konice na Prostějovsku Michal Obrusník (STAN). „U nás funguje úřad dvakrát v týdnu v budově v majetku města. Platí zde symbolický nájem a náklady na příjezd dvakrát týdně byly podle mého názoru minimální,“ uvedl a dodal, že v republice jsou jiné úřady, které by potřebovaly zeštíhlení, třeba ty dotační, ve kterých se podle něj utápí spousta peněz angažováním různých agentur manažerujících dotace.

Starostové zkritizovali vládu i za špatnou komunikaci. Podle Lukla se o tom dozvěděli z e-mailu, který ale prý řadě z nich spadl do spamového koše, tudíž se k nim informace dostala až později z oficiální tiskové zprávy ministerstva.

Svaz podle něj plánuje i nějaké akce, kterými by chtěl vládu, Parlament i občany upozornit na to, co se děje. Formu demonstrace však vyloučil. „Nikdy jsme nebyli emoční, vždycky jsme říkali, že budeme radši jednat ve ‚Strakovce‘ než demonstrovat před ní. Nejsme možná proto tak slyšet jako ti z ‚Václaváku‘, ale touhle cestou jít nechceme“ řekl.