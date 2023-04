Ministerstvo zruší 77 finančních úřadů. Během tří let ušetří 150 milionů

Místo zrušených úřadů Finanční správa lidem nabídne zvláštní linky pro telefonické konzultace, v době podávání daňových přiznání také rozšíří výjezdy do obcí. Odborní pracovníci rušených úřadů se přesunou do jiných lokalit. Ministerstvo neupřesnilo, zda bude rozhodnutí znamenat i propouštění.

„Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na Ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením počtu územních pracovišť finančních úřadů,“ uvedl ministr.

Finanční správa chce posilovat roli elektronické komunikace s veřejností. V době podávání přiznání k dani z příjmu a k dani z nemovitých věcí také nabídne lidem více výjezdů do obcí, v nichž pracoviště finančních úřadů nejsou. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání.

Nejvíc pracovišť finančních úřadů bude zrušeno v Jihočeském kraji, dotkne se to deseti lokalit. Devět územních pracovišť zruší Finanční správa v Královéhradeckém kraji, po osmi v Plzeňském kraji a na Vysočině.

Starosta Holešova na Kroměřížsku Rudolf Seifert (BEZPP, za Koalici pro Holešov) nesouhlasí s plánovaným zrušením pracoviště finančního úřadu ve městě. Vzhledem k tomu, že se ministerstvo financí chystá zrušit i pracoviště v nedaleké Bystřici pod Hostýnem, zůstane na Kroměřížsku jen pracoviště v Kroměříži. Podle Seiferta je to málo, odůvodnil to mimo jiné tím, že po silnici je to z jednoho konce okresu, který má zhruba 103 000 obyvatel, na druhý asi 75 kilometrů.