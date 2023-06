V ANO se jiný názor neodpouští, zastal se Vondráka exprimátor Ostravy

„Je to logické. Hnutí ANO vyhrálo volby, post hejtmana nám v Moravskoslezském kraji náleží, takže ta změna je pochopitelná a na místě,“ reagovala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Uvedla, že předsednictvo do toho nijak nezasahovalo.

„Ze své zkušenosti vím, že funkce hejtmana je do značné míry politická. Hejtman bez dostatečné politické podpory není schopný pro svůj region nic rozumného vyjednat a jeho pozice je složitá. Z tohoto pohledu je jeho odchod logický,“ podotkla někdejší hejtmanka.

„Funkce hejtmana je politická, pan Vondrák byl zvolen jako kandidát a významný člen ANO. To dnes není,“ přidal se první místopředseda hnutí Karel Havlíček. „Hejtman bez politické podpory je slabý a neměl by pro region přínos,“ řekl Seznam Zprávám.

Čtyřiašedesátiletý poslanec Vondrák se s hnutím ANO rozešel v únoru, a to poté, co spolu s exprimátorem Ostravy Tomášem Macurou (tehdy ANO) podpořili v prezidentské volbě Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi.

Na čtvrtečním zastupitelstvu si nicméně posteskl, že více než 30 let po sametové revoluci nemůže člověk říct svůj názor. Podpory Pavla nelituje. „Udělal bych to znovu, a to z toho důvodu, že jsem cítil za povinnost říct, že prostě takový člověk (Andrej Babiš, pozn. red.) nemůže být na Hradě, takový člověk nemůže být prezidentem.“