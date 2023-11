Hlavní obviněný z Olomoucka má kontakty i ve vládě, tvrdí policie

Hlavním obviněným je podnikatel a lobbista Robert Knobloch. „Má vybudované velmi úzké vazby na vysoce postavené osoby, a to jak z řad podnikatelů, tak politiků, a to včetně členů současné vlády,“ stojí bez dalších podrobností v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Koho ale Kupka musí dobře znát, je další obviněný aktér Michal Zácha. Je to přitom Knoblochův důvěrný přítel, jak vyplývá z jejich komunikace. Knobloch dle policejního textu Michala Záchu „ovládal politicky a majetkově“. I on byl policisty v minulých dnech zadržen, ale poté propuštěn na svobodu.

Vedle svých politických funkcí na Olomoucku, kdy zastával mimo jiné post náměstka hejtmana, byl Michal Zácha až do těchto dnů v rámci celostátních struktur ODS členem expertního týmu pro dopravu (vedeného právě Martinem Kupkou). Za ODS dle řady svědků chodil v minulých měsících na koaliční jednání K15. Zároveň až do včerejška, než rezignoval, působil v dozorčí radě firmy DPOV, což je dcera Českých drah. Vedle toho byl Zácha i v auditním výboru státní organizace Správa železnic.

„Zácha si chce ještě prověřit, jestli je to pravda, protože je to čerstvé. Zácha pak pokračuje, že volal už tomu ministerskému (Kupkovi) a poděkoval mu. Ještě chce volat premiérovi a také mu poděkovat. Knobloch říká, aby to udělal, že je to dobře,“ shrnuli policisté obsah hovoru, než se dopravní expert z Přerova Michal Zácha stal loni k 1. červenci členem dozorčí rady DPOV.