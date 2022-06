Hledání Gazdíkova nástupce pokračuje. Post ministra odmítli Vojtko i Drahoš

Stejný vzkaz umístil Vojtko i na svůj Twitter, kde dodal, že zná kvalitu dalších kandidátů, s nimiž řadu názorů na vzdělávání sdílí. „Jsem proto pevně přesvědčen, že školství bude v dobrých rukou,“ uvedl, aniž by zmínil některé jméno.

Jako jeden z důvodů označil třiasedmdesátiletý Drahoš i svůj věk, ministrem by podle něj měl být někdo mladší. Dodal také, že v Senátu má nyní smysluplnou práci, kterou by se mu nechtělo opouštět.

Rozhodnout o vhodném kandidátovi by hnutí chtělo do konce týdne. Podle předsedy hnutí a ministra vnitra Víta Rakušana jsou nyní ve STAN tři možní kandidáti na ministra školství.

Podle Rakušana půjde o člověka z hnutí, nikoliv o externího odborníka. To vyřazuje třeba ministrova náměstka Roberta Plagu, který byl ministrem školství v minulé vládě Andreje Babiše a o jehož možném návratu se také spekuluje. Plaga na SMS s dotazem, zda ho Starostové oslovili, nereagoval.

Nový ministr by měl od 1. července nahradit Petra Gazdíka, jenž na funkci rezignoval poté, co vyšlo najevo, že se stýkal s podnikatelem Michalem Redlem, který je podle policie hlavou zločinecké skupiny v kauze Dozimetr.

Již dříve nabídku odmítli třeba poslanci STAN Jan Berki a Vladimír Balaš či místostarostka středočeských Psár Martina Běťáková. Další pedagog v řadách poslanců STAN Martin Hájek na dotaz Seznam Zpráv, jestli je také jedním z oslovených straníků, nechtěl jasně odpovědět. „Nechci to ani potvrzovat, ani vyvracet. Hledání ministra je věc, kterou teď intenzivně řešíme,“ řekl Hájek.

Překážkou v ministerském postu by podle něj mohla být rodina. Plevný působí v Chebu a vládní post by byl časově náročný a vyžadoval by pobyt v hlavním městě. „Mám dvě dcery na střední škole a rád bych s nimi ještě trávil více času, než se za dva roky rozlétnou na vysoké školy,“ přiznal.