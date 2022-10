Hrad odmítl rozhodnutí v kauze skartování dokumentů. Případ posoudí vnitro

„Už jsme informovali Ministerstvo vnitra, tento týden bychom jim měli postoupit celý spis. Mohou nám to vrátit k dalšímu projednání a případnému doplnění, nebo sami rozhodnout,“ řekla pro Seznam Zprávy Karolína Šimůnková z Oddělení kontroly výkonu spisové služby Národního archivu. Ministerstvo by podle ní mělo rozhodnout do šedesáti dnů.