„Téčko“ se vrací, exministr ODS bude radit Šlachtovi

Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí v menšinové vládě Mirka Topolánka, si přibral nové angažmá. K postu poradce hnutí Trikolora přijal podobnou funkci u hnutí Přísaha bývalého elitního policisty Roberta Šlachty. Má mu radit v ekonomických otázkách.

Tlustý, který je ze zveřejněných policejních odposlechů z přelomu tisíciletí známý jako „Téčko“ nebo „Tlusťoch“, má za sebou bohatou politickou kariéru plnou skandálů.

Bude to tak už pátá strana, se kterou bude exministr spolupracovat. V roce 1989 byl krátce členem KSČ, poté působil v Občanském fóru, od roku 1991 byl členem ODS, a to až do roku 2009, kdy mu členství zaniklo, protože kandidoval do Evropského parlamentu za stranu libertas.cz někdejšího senátora, europoslance a ředitele TV Nova Vladimíra Železného. V posledních letech je pak ekonomickým poradcem hnutí Trikolora, které letos podepsalo smlouvu o volební spolupráci s hnutím SPD.

A jak řekl Seznam Zprávám – v posledních letech volí Svobodné.

Jak Tlustý vysvětluje, do oka si se Šlachtou padli v otázce posílání materiální podpory na Ukrajinu čelící ruské agresi.

Šlachtu zaujalo, když si Tlustý v rozhovoru pro jeden internetový projekt kladl otázku, o které zákony se opírají převody českého majetku na Ukrajinu, zejména vojenského materiálu.

„A ozval se mi pan Šlachta, že je to zajímavá otázka, na kterou by bylo správné hledat odpověď. Byl jediný, kdo na to takhle zareagoval, což mě docela překvapilo,“ řekl Seznam Zprávám Tlustý. Spolupráce je prý teprve v samém počátku.

„Používají všeobecné pojmy typu ‚předali jsme, darovali jsme, převezli jsme‘, ale nikde není ‚dle zákona číslo paragrafu toho a toho jsme z majetku České republiky převezli‘ atd.,“ popisuje oblast, kterou by chtěl propátrat.

Podle tiskové zprávy vlády z letošního února přesáhla hodnota dodávek a služeb (včetně výcviku) na Ukrajinu deset miliard korun. Novější čísla zatím vláda nezveřejnila.

Mrázek a spol.? Jen „bláboly“

Tlustý do politiky vstoupil záhy po revoluci. V letech 1991 až 1992 byl náměstkem někdejšího ministra zemědělství Josefa Luxe. Poté se stal poslancem a byl jím 18 let, do roku 2010.

Za sebou má několik kauz. Tou nejzávažnější bylo tehdejší zjištění médií, že podle policejních odposlechů z let 1999 až 2001 mohl spolupracovat s Františkem Mrázkem, kterému měl za finanční úplatu předávat informace. Tlustý to tehdy popřel.

Nyní bude spolupracovat se Šlachtou, který vždy stál na druhé straně barikády – dlouhé roky pracoval jako šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, stojí mimo jiné za policejním zásahem na Úřadu vlády v roce 2013, jehož následkem padla vláda Petra Nečase (ODS). A s odkazem na svoji policejní čest si pojmenoval i své hnutí Přísaha.

„Všechno jsme si vyříkali, bavili jsme se o tom tím způsobem, že je to nějaká doba. Říkal, že v žádném případě na něm nemůže být nalezeno nic kontroverzního. Zaručil se mi za to, že to, o čem se spekulovalo, jsou s prominutím bláboly,“ říká Šlachta.

Dodává, že i přesto, že Tlustý a strany, ve kterých dříve působil, jsou na něj příliš pravicové, chtěl využít jeho zkušeností a znalostí, neboť lidově řečeno „nejsou lidi“.

„Hrozně složitě se hledají lidi, kteří mají zkušenost s ekonomikou z nejvyšších pater, ne že jsou jenom po škole,“ vysvětluje.

Že by se stal Tlustý členem Přísahy, oba odmítají. „Samozřejmě uvidíme, jak ta spolupráce dopadne, ale fakt to teď není o tom, že bychom se bavili o členství nebo o něčem podobném,“ říká Šlachta.

Škůdci této země

Tlustý si prý program Přísahy nastudoval ještě předtím, než se externím poradcem stal, aby věděl, že s hnutím nemá zásadní rozpory. „Ty jsem tam nenašel. V podobné roli jsem i u Trikolory a já všem podobným subjektům říkám: chcete-li skoncovat s touto bídou, kterou právě prožíváme, jste vítáni,“ říká.

Naznačuje tím, že jeho vztah k vládě Petra Fialy (ODS) není úplně vřelý. Doslova říká, že souboj mezi Fialou a Andrejem Babišem (ANO) je mu krajně nesympatický. „Já považuji oba tyto pány za škůdce této země.“ Třináct let už prý volí Svobodné nebo koalice, ve kterých se vyskytují.