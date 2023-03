Havlíček se Schillerovou přesvědčovali Pavla, aby vetoval zákon o penzích

Podle svých slov nesdílí názory některých politiků, že by měl spor rozhodnout Ústavní soud. Dodala však, že pokud by se prezident rozhodl zákon nevetovat, na soud by se obrátila.

Hned poté by podle něj měli vládní a opoziční politici zasednout k jednomu stolu a „najít optimální valorizační vzorec neboli jakési zastropování od roku 2024“. „Tím bychom zabránili tomu, před čím brání vláda – nějakému ekonomickému problému v letech příštích –, a současně bychom naplnili literu zákona. Co se týká rozhodnutí pana prezidenta, samozřejmě je to na něm a my se domníváme, že definitivně rozhodnut v tuto chvíli není.“