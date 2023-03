Je to zločin, říká šéf odborů o dění ve státním zámku Štiřín

To, co se letos stalo, já osobně považuji za záměrnou likvidaci všeho, co bylo s velkým úsilím obnovováno, vybudováno a jaké kulturní hodnoty byly tímto zachráněny a uchovány pro český stát za významného přispění státních finančních prostředků. Je třeba například vědět, že od roku 1995 stát vynaložil na obnovu, revitalizaci a rozvoj celého areálu téměř dvě miliardy korun. Vidím v tom hlubokou neúctu i ke všem těm, kteří mají dlouholeté zásluhy na obnově a rozvoji štiřínského zámeckého areálu po předchozí padesátileté komunistické devastaci. Z mého pohledu je to zločin.