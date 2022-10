Kandidatura Stropnického na Hrad? Pouze spekulace, řekla Schillerová

Hnutí ANO stále oficiálně neoznámilo, koho vyšle do boje o Pražský hrad.

„Musím říct, že to je jen spekulace,“ prohlásila v úterý předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Hnutí ANO na úrovni špiček vůbec nemluvilo o žádném návrhu. Platí pořád to, že se Andrej Babiš vyjádří do 26. října a do té doby hnutí ANO nic neřeší. Čekáme na jeho rozhodnutí a doufáme, že se rozhodne správně,“ řekla na tiskové konferenci ve Sněmovně.