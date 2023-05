„Teď je to prohraná bitva.“ Sňatky gayů znovu rozdělily sněmovní kuloáry

Koaliční poslanci to vysvětlují tak, že se nechtějí chytit do pasti opozičního ANO. V kuloárech Sněmovny už měsíce probíhají intenzivní vyjednávání, která mají za cíl zvrátit poměr sil v konzervativní Sněmovně.

„Varianta, že návrh pustíme do jednání, a pak se to zamítne v prvním čtení, je k ničemu. Pustit bod do předem prohrané bitvy v tuto chvíli nedává smysl,“ hájí postup koalice poslanec Jan Berki (STAN), který se loni jako jeden z prvních českých zákonodárců odhodlal ke coming outu.

Registrované partnerství platí v Česku od roku 2006. Prosadit se ho poslanci pokoušeli již od 90. let, úspěšní byli až po opakovaných pokusech. Podle analýzy Univerzity Palackého uzavřelo partnerství od jeho zavedení do června loňského roku 4460 párů. Podle sociologa Zdeňka Slobody se zájem o tento institut jeví jako stabilní, mírně rostoucí, ale nízký. Experti malou atraktivitu přisuzují tomu, že registrované partnerství nenabízí stejná práva jako manželství.

Že by za tím byla podobná nekalost, Pastuchová odmítá. A nemyslí si ani, že by ji někteří kolegové z vlastního klubu zneužili k tomu, aby si s koalicí vyřizovali účty.

Upozorňuje na to, že legislativní proces je dlouhý, a pokud se bude otálet, uteče další volební období, aniž by se zákon stihl. To se jí už ostatně dvakrát stalo – v předminulém volebním období se debata neotevřela vůbec. V tom minulém se sice návrh probojoval „až“ do druhého čtení, zdržovací taktikou některých poslanců se ale přesto podařilo zabránit jeho dokončení.