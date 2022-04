Když se pražské rodačce klaní nejmocnější lidé světa a vzpomínají na Havla

U vjezdů do areálu je americká policie. Na trávníku před katedrálou už bivakuje několik televizních štábů. Kolem celé katedrály je mnoho uniforem, ale i tajných agentů.

Před vstupem do katedrály dostanou všichni novináři černé respirátory. Veškeré svoje tašky a batohy musejí vyskládat k zábradlí a umožnit policistům se cvičeným psem nechat zavadla prohlédnout. První jde na řadu uniformovaný policista. Pak přicházejí dva muži v civilu. Všechny tašky otevřou a zkontrolují, co je uvnitř. Až poté procházejí novináři bezpečnostními rámy. Každý je pečlivě prověřen a zkontrolován.

U vstupu do katedrály jsou na každém rohu televizní obrazovky, kde bude možné sledovat pietní ceremoniál. Před zahájením se na obrazovce objeví fotografie Madeleine Albrightové s její typickou broží. Na obrazovce stojí rovněž její jméno a roky narození a úmrtí.

Hned u vchodu do katedrály zaujmou dva velké věnce od Sněmovny reprezentantů a Senátu. Jde o věnce složené z bílých a červených růží.

Nervozita graduje, velká chvíle je tady. Pohřeb začíná v 11 hodin dopoledne místního času. Do katedrály jako první přišly dcery Madeleine Albrightové. Poté byla do přední části převezena rakev. Prvním řečníkem, který nad ní stanul, byl prezident USA Joe Biden. Po něm vzdali pražské rodačce poctu další mocné ženy a muži světa.

„Vzdáváme hold Američance, díky níž jsme všichni hrdí, že jsme Američané. Chtěl bych uvítat i významné hosty z celého světa, aby oslavili dceru České republiky, která věděla, jaké to je utíkat před válkou a perzekucí,“ řekl americký prezident Biden.

Po Bidenovi si vzal slovo například exprezident Bill Clinton, který vzpomněl mimo jiné na pohřeb českého prezidenta Václava Havla, jehož se s Albrightovou účastnili společně. „Když jsme byli na pohřbu Václava Havla, mluvila v katedrále česky. A samozřejmě, pro publikum to bylo elektrizující,“ připomenul.

Na pohřeb dorazil také Radim Dragomaca, který se narodil v Opavě. Do Spojených států se přestěhoval v roce 1996 a už tady zůstal. V rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že pohřeb byl velmi důstojný. Upozornil na fakt, že rozloučení v USA nebývají za účastí tolika významných hostů.

Dodal, že je pro něj Albrightová symbolem spojenectví Česka s USA a NATO. „Za poslední desetiletí máme pocit, že tahle éra ustupuje do pozadí. Posledních pár měsíců nám ukázalo, jak nezbytné je to spojenectví. A tohle mají určitě lidé na mysli, když dnes sledují její pohřeb. Víme od jejích přátel, že tohle měla na mysli i Madeleine Albrightová v posledních měsících svého života.“

Do Washingtonu přijela i politická delegace z Česka. V katedrále byl šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Sám se přiznám, že jsem chtěl, aby Česká republika jednoznačně udělala vše pro to, abychom i účastí dali najevo, jak si vážíme osobnosti Madeleine Albrightové a jejích zásluh na tom, že je Česká republika zemí, kde se můžeme cítit bezpečně. Protože pomohla našemu vstupu do NATO, a vážíme si také toho, jak nám pomáhala budovat obecně spojenectví s USA,“ vyjmenoval zásluhy Albrightové předseda Senátu.