Vystrčil: Česko se díky Albrightové může cítit bezpečněji

Ve středu bude hlavní událostí ve Washingtonu pohřeb bývalé šéfky diplomacie Spojených států amerických Madeleine Albrightové. V Národní katedrále ve Washingtonu se s významnou političkou rozloučí například americký prezident Joe Biden, bývalý šéf Bílého domu Bill Clinton nebo exministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Seznam Zprávy budou přímo z místa přinášet aktuální informace.

Na pohřeb přijela také skupina českých senátorů v čele s předsedou Milošem Vystrčilem. I když se s Madeleine Albrightovou nikdy osobně nesetkal, vzpomíná, že jeho předchůdce Jaroslav Kubera o první ženě v čele americké diplomacie mluvil vždy uznale a s úctou. Česko má podle šéfa Senátu bezpečnostní jistoty díky vstupu do NATO, na kterém se Albrightová výrazně podílela.

Madeleine Albrightová byla velkou světovou osobností, protože není samozřejmé, že by se američtí prezidenti vždy, včetně svých manželek, účastnili takovéto pietní akce. Miloš Vystrčil, předseda Senátu

„Já sám se přiznám, že jsem chtěl, aby Česká republika jednoznačně udělala vše pro to, abychom i účastí dali najevo, jak si vážíme osobnosti Madeleine Albrightové a jejích zásluh na tom, že je Česká republika zemí, kde se můžeme cítit bezpečně, protože pomohla našemu vstupu do NATO, a vážíme si také toho, jak nám pomáhala budovat obecně spojenectví s USA,“ vyjmenovává zásluhy Albrightové předseda Senátu.

Vystrčil také řekl, že si exministryni zahraničí bude pamatovat vždy jako osobnost, která nikdy nezapomněla na to, odkud pochází. To, že na pohřbu bude současný prezident USA i ti bývalí, je podle Vystrčila důkaz toho, jak významnou osobností Albrightová byla. „Jednoznačně z toho vyplývá, že Madeleine Albrightová byla velkou světovou osobností, protože není samozřejmé, že by se američtí prezidenti vždy, včetně svých manželek, účastnili takovéto pietní akce. Jsme vnímáni jako vážení hosté, jako někdo, kdo je také blízký takové osobnosti, jakou byla Madeleine Albrightová,“ říká Vystrčil.

Hosté na pohřbu Madeleine Albrightové – prezident USA Joe Biden – bývalý prezident USA Bill Clinton, exministryně zahraničích věcí Hillary Clintonová – bývalý prezident USA Barack Obama s manželkou – dcery Madeleine Albrightové – exministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová – předseda Senátu Miloš Vystrčil – ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

Senátor Pavel Fischer působil jako poradce někdejšího prezidenta Václava Havla a s Albrightovou se několikrát potkal.

Neztratila spojení s naší zemí ani v dobách totality, sledovala, co se tady děje. Pavel Fischer, senátor

„Pro mě je Madeleine Albrightová člověk, který měl mimořádně blízko k České republice, s českými intelektuály, chartisty, lidmi milujícími svobodu, kteří často seděli dlouhá léta ve vězení nebo museli do emigrace, zůstávala v těsném kontaktu. Neztratila spojení s naší zemí ani v dobách totality, sledovala, co se tady děje. Vzpomínám si, když se stala ministryní zahraničí, když jsme připravovali vstup do NATO, když jsme vstoupili do NATO nebo když přišla mimořádně složitá doba války v Jugoslávii. Všude tam jsme věděli, že bude při rozhodování o osudech Ameriky vždy pamatovat i na Evropu, což v případě amerických politiků není samozřejmost,“ vzpomíná senátor Fischer.

Dodává také, že s bývalým prezidentem Václavem Havlem měla Albrightová velmi srdečný, osobní a přátelský vztah. Podle Fischera mezi nimi bylo obrovské množství důvěry a porozumění. „Madeleine Albrightová měla blízko ke generaci prezidenta Václava Havla nebo zesnulého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Vždy věděla, kde leží Evropa, jak složitá byla bezpečnostní, historická a politická situace v Evropě s nástupem komunismu a jak velká byla touha Evropanů po svobodě a po zboření Berlínské zdi, která dělila kontinent,“ uzavírá Fischer.

Pohřbu bývalé americké ministryně zahraničí se ve Washingtonu zúčastní také šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Madeleine Albrightová – Narodila se v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. – Vychovávána byla jako katolička. – Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948. – Byla ministryní zahraničí v letech 1997 až 2001 v administrativě demokratického prezidenta Billa Clintona, předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN. – Zasadila se o vstup České republiky, Polska a Maďarska do NATO. – V roce 2012 jí prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, což je ve Spojených státech nejvyšší civilní vyznamenání. – Zemřela 23. března ve věku 84 let.

Albrightová, nadšená americká i česká patriotka, kterou pojilo přátelství s Havlem, se významně zasadila o vstup Česka, Polska a Maďarska do NATO. V roce 1999 patřila k největším obhájcům bombardování Jugoslávie, které mělo zabránit srbským etnickým čistkám v Kosovu.