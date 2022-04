Biden se zúčastní pohřbu Albrightové. U rakve bude Žantovský

Ve středu dopoledne bude hlavní událostí ve Washingtonu pohřeb bývalé americké ministryně zahraničí s českými kořeny Madeleine Albrightové. Šlo o první ženu, která kdy zastávala post šéfa americké diplomacie. Zemřela 23. března ve věku 84 let.

Do USA na pohřeb letí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), místopředseda Senátu Jiří Růžička nebo předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer, který působil jako poradce někdejšího prezidenta Václava Havla.

„Česká republika měla velké štěstí, že měla takového spojence, jako byla Madeleine Albrightová. Nebyla spojencem jenom pro Českou republiku, ale pro všechny státy, které si prošly totalitou. Když bych měl být osobní, byla nesmírně inteligentní člověk, velmi laskavá, pronikavé oči. Byla to osobnost, která zůstávala velmi pevná ve svých politických stanoviscích a velmi otevřená vůči ostatním, kteří uvažovali jinak nebo byli z úplně jiné generace,“ vzpomíná senátor Fischer, jenž se pohřbu v USA zúčastní.

Bývalý velvyslanec a jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Václava Havla a také dvorní překladatel knih Albrightové do češtiny Michael Žantovský promluví i na následné smuteční akci v United States Institute of Peace, kam VIP hosté zamíří po ceremoniálu v katedrále. „Obrátila se na mě rodina, zda bych neřekl něco za rodnou vlast Madeleine Albrightové, což mi působí úzkost, ale pro ni udělám všechno,“ řekl Seznam Zprávám.

Bude také jedním z členů čestného doprovodu rakve. „Příčina, proč jsem se ocitl v této roli, je dlouhodobý vztah s Madeleine Albrightovou, nejen oficiální a politický, ale také osobní, rodinný a přátelský. Je to pro mě velká čest,“ uvedl pro Seznam Zprávy Žantovský.

Albrightová, nadšená americká i česká patriotka, kterou pojilo přátelství s Václavem Havlem, se významně zasadila o vstup Česka, Polska a Maďarska do NATO.

To, že nikdy nezapomněla na svůj původ, potvrzuje i senátor Pavel Fischer. „Vrací se mi vzpomínka na její obrovskou věrnost svým kořenům. Vzpomínám si na vyprávění přátel ze Šumperka, kteří potají připravovali po dohodě s ní a její rodinou setkání v místech, odkud pocházela její rodina. Madeleine Albrightová tam přijela jako hvězda světové velikosti a přitom tam měla neteře a synovce a velmi pečlivě jim vysvětlovala, kde se nacházejí, jak tam vyrůstala.“

– Zemřela 23. března ve věku 84 let.

– Zasadila se o vstup České republiky, Polska a Maďarska do NATO.

– Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948.

Podle prezidenta Miloše Zemana byla Albrightová nejdůležitějším podporovatelem i advokátem České republiky v USA, a to nejen v roli šéfky americké diplomacie. V kondolenčním dopise adresovaném svému americkému protějšku Joeu Bidenovi Zeman připomněl, že politička narozená v Praze velmi napomohla brzkému vstupu Česka do NATO, a to v době, kdy byl premiérem. „Albrightová nadále zůstane velkou, hrdou a příkladnou osobností a spojníkem mezi Českem a Spojenými státy,“ uvedl prezident.