Knap, nebo Knap? Hledání nového šéfa pošty spěje do finále jmenovců

Probíhající výběrové řízení spěje do finální fáze. Komise Ministerstva vnitra, pod které Česká pošta spadá, vybrala dvojici favoritů.

Jiří Knap je manažerem v oblasti správy nemovitostí. „Informace o průběhu výběrového řízení nemám. V tuto chvíli nemám co komentovat,“ napsal v SMS zprávě.

V uplynulých týdnech v kuloárech zaznívala i spekulace, že by vnitro výběrové řízení zrušilo - s tím, že by nedošlo ke změně a ve vedení by pokračoval Roman Knap, jak navrhuje Netolický. Ale nestalo se tak. Ministr vnitra Vít Rakušan chce znát jméno nového ředitele pošty na konci ledna, jména finálových uchazečů nechtěl komentovat.