Pošta potřebuje drastický zásah, dojdou peníze na pobočky, říká její šéf

České poště dojdou příští rok peníze na financování pobočkové sítě ve stávajícím rozsahu. V rozhovoru pro SZ Byznys to řekl generální ředitel pošty Roman Knap. Pošta na základě vládního nařízení musí provozovat 3200 poboček. S odvoláním na údaje Evropské komise by podle Knapa k zajištění základních služeb ale stačilo 2000 poštovních poboček.

„Dostáváme se do fáze, kdy další opatření, která mají výrazně změnit ekonomiku provozu podniku, už nejsou pouze kosmetická, ale je potřeba opravdu drastický zásah do struktury celé firmy. Právě například do provozu pobočkové sítě,“ dodal Knap v rozhovoru.