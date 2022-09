Šéf České pošty měl skončit. Teď zvažuje, že se zúčastní výběrového řízení

„Nakonec jsme se rozhodli nevypisovat výběrové řízení v létě, protože nám všichni odborníci říkali, že vypsat ho v čase dovolených by byl nesmysl. Proto tedy vypíšeme transparentní výběrové řízení v pondělí,“ vysvětlil Rakušan, proč byl zvolen termín 3. října.

Sám Roman Knap v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že namísto odchodu zvažuje, že se do výběrového řízení přihlásí. „Nezvažuji, že bych zamkl kancelář. Když jsme se o tom bavili s panem ministrem Rakušanem, tak jsem mu řekl, že zvážím, jestli se výběrového řízení zúčastním, nebo ne,“ uvedl.

Na konci září jste měl skončit ve funkci, Ministerstvo vnitra ale oznámilo, že nakonec zůstáváte. Jak to vnímáte?

Za mě se nic nemění. Byla dohoda, že budu pracovat do doby, než někomu předám nástupnictví nebo agendu, takže i v průběhu léta jsme pracovali a nebylo to o tom, že sundáváme nohu z plynu. Děláme to pro Českou poštu a tato dohoda byla a platí i nadále.