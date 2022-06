Rakušan se chce zachránit, říká šéf pošty. O svém konci se dozvěděl z televize

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa. Sejde se s ním v pondělí, aby s ním projednal termín a způsob jeho odchodu. Na funkci chce vypsat výběrové řízení. Uvedl to v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

„Nepotřebuji řešit politiku a snahu o záchranu jednotlivých politiků. Jde mi o poštu, důvod k rezignaci nevidím,“ řekl Roman Knap v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Ministr Rakušan oznámil, že skončíte ve funkci ředitele České pošty. Odstoupíte sám, nebo počkáte na formální odvolání?

Dobrovolně neodstoupím, protože k tomu nemám důvod. Jsem manažer, který má za úkol dělat razantní kroky a transformaci České pošty, a to je jediné, co mě zajímá. Nepotřebuji řešit politiku a snahu o záchranu jednotlivých politiků. Jde mi o poštu, důvod k rezignaci nevidím.

Dobrovolně neodstoupím, protože k tomu nemám důvod. Roman Knap, generální ředitel České pošty

Jak vám to Vít Rakušan oznámil?

Jako vždy z televize. Dnes jsme spolu zatím nemluvili. V sobotu jsem byl v kontaktu s předsedou dozorčí rady, který mě naopak ujišťoval, že vše v pondělí probereme a nic to neznamená.

Proč k tomuto kroku podle vás ministr přistoupil právě teď?

Snaží se zachránit, asi tomu rozumím. Znovu opakuji, já jsem manažer a pracuji pro podnik, který potřebuje projít razantní změnou a dělat významné kroky. Připadá mi hodně divné, proč najednou potřebuje pan ministr Rakušan o víkendu razantně jednat, když moje schůzka s panem Redlem proběhla někdy začátkem listopadu. Poskytl jsme jemu i médiím jednoznačná prohlášení a najednou se z toho na konci června stává obrovské téma.

Kolikrát jste se sešel s lobbistou Michalem Redlem?

Já jsem šel na veřejné místo na oběd s obchodním partnerem, pan Redl mi tam byl představen, vůbec jsem nevěděl, co je to za člověka. Když mi potom zavolal váš kolega ze Seznam Zpráv a řekl mi, s kým jsem se potkal, tak jsem se k tomu začal vyjadřovat. Předtím ani poté nebyl žádný kontakt, žádné závěry z toho neplynuly.

Vysvětluji si to tak, že mě chtěl někdo potkat a prohlédnout si mě, udělat si nějaký názor, protože budou třeba probíhat změny s novou vládou. Takových schůzek může být hodně. Bylo to veřejné místo, byla to restaurace, byl tam obchodní partner. Nebyla to žádná konspirační schůzka na utajeném místě.

Vy jste tenkrát kolegovi řekl, že schůzka patřila k těm, kde „se zjišťuje, jak se přenastavují špagáty moci a vlivu“. Vy jste opravdu nevěděl, kdo pan Redl je?

Opravdu jsem to nevěděl. Ty špagáty moci jsme myslel tak, že bylo období mezi volbami, byl jsem připraven na to, že se budou dít prapodivné věci, různě se budou lidé scházet. To si myslím, že je běžné.

Kdo přivedl pana Redla na tu schůzku?

To se mi nepodařilo zjistit, mám za to, že to byl ten obchodní partner. Ten přestal komunikovat, takže jsem po tom přestal pátrat. Od té doby jsem nebyl v kontaktu ani s obchodním partnerem.

(Jak již dříve uvedly Seznam Zprávy, oním obchodním partnerem měl být jednatel firmy Raudo Zbyněk Ščuglík. Ten popřel, že by Redla na schůzku přivedl on, prý ho nezná. Firma je jednou z těch, o které se policisté domnívají, že po ní skupina kolem Redla chtěla úplatky. – pozn. red.)

Měl jste dojem, že je pan Redl od Starostů, bylo to tak prezentované?

Ten dojem se mohl kdokoliv snažit vytvářet, ale žádné konkrétní věci tam nepadly. Teď si to vysvětluji, že to byla první schůzka, bez jakýchkoliv referencí, bez známostí a důvěry. Tam se nic neprobíralo. Řešily se formální otázky: Jak se máte, co pošta, co máte před sebou za úkoly, je to těžká práce, na shledanou.

Tvrdíte, že jste nevěděl, kdo pan Redl je. Kdybyste to věděl, tak byste se s ním nesešel?

Samozřejmě, že bych se s ním nesešel. Ale já bych se s ním nesešel, ani kdybych věděl, že na té schůzce bude.

Co budete dělat po konci ve funkci?