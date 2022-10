Koalice nabízí handl s Dostálovou

Jak policisté přišli na to, že Klára Dostálová měla auto pro manžela zaplatit z poslaneckých náhrad, a jaké pro to měli důkazy, si přečtěte v článku reportéra Vojtěch Blažka. Policie v něm vysvětluje i to, proč případ odložila s tím, že se trestný čin nestal.