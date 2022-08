Policie: Dostálová financovala z peněz Sněmovny dodávku pro manžela

Kriminalisté dokonce chtěli Dostálovou stíhat. Ale političku mimo jiné zachránilo to, že odposlechy, které policisté pořídili, nebylo možné podle zákona použít jako oficiální důkaz.

Oficiálně koupil dodávku z druhé ruky, za 399 tisíc korun, Dostálové otec Vilém Tvrdík. Zaregistroval ji na svou firmu – on i Dostálové manžel vyrábějí podle starých postupů rámy k obrazům.

To se stalo 10. května 2018.

Asistentka Mašková do té doby brala pět tisíc měsíčně, nově se podle dodatku zvyšovala odměna o 15 tisíc měsíčně (odměny asistentů nehradí poslanci ze svého, náklady jdou na vrub Sněmovny – poslanci však mají stanovený limit, kolik smějí vyčerpat).

A od června 2018 pak začala asistentka Mašková posílat 15 tisíc, tedy částku, o niž se jí zvedl asistentský plat, na účet otce ministryně Dostálové, který byl úředně majitelem dodávky. Tyhle transakce se odehrávaly pravidelně až do února 2020.

„Byly ve skutečnosti určeny ke splácení nákupu shora popsaného vozidla,“ zmínili policisté v usnesení o odložení kauzy, co si o platbách myslí.

„Se mnou po celou dobu vyšetřování nikdo nekomunikoval. Já si dokonce myslela, že je to odloženo už dávno. Ani usnesení o odložení jsem neviděla. O odložení jsem se dozvěděla z tisku,“ odepsala Dostálová esemeskou na žádost Seznam Zpráv o rozhovor. Předtím opakovaně nezvedala telefon.

„Po předestření komunikace z aplikace WhatsApp, kde se svým otcem Klára Dostálová řeší nákup vozu, kde její otec píše, že koupil on a Dostálová společně k narozeninám Martinovi auto Fiat Ducato Panorama, uvedla, že vůbec nevěděla, o co jde, že jí otec sdělil, že na firmu koupil auto a že ho manželovi dají společně k narozeninám,“ popsali policisté v dokumentu.

Kriminalisté vyslechli i asistentku Maškovou. Popřela, že 15 tisíc měsíčně odcházelo na splácení vozu. Řekla, že to bylo nájemné za poslaneckou kancelář, kterou měla Dostálová zřízenou v sídle otcovy firmy.

Asistentka Mašková si tyhle prostory podle svých slov najímala za necelé čtyři tisíce od podnikatele Tvrdíka, otce političky Dostálové. A pak je dál pronajímala Dostálové na poslaneckou kancelář, za což od státu dostávala pět tisíc měsíčně (tam platí stejný systém jako u asistentských odměn: poslanec si vybere kancelář a Sněmovna mu do určitého limitu nájem hradí).

Podle asistentky Maškové pak právě na jaře roku 2018, to znamená nedlouho před narozeninami manžela Dostálové, přišel podnikatel Tvrdík s tím, že chce nájem zvýšit. A proto mu začala posílat o 15 tisíc víc.

Z policejního usnesení je znát, že kriminalistům to hrubě nesedělo: nedávalo smysl, že by Mašková po zdražení nájemného dotovala ze své asistentské odměny provoz poslanecké kanceláře, když po zvýšení nájmu mohla požádat Sněmovnu o vyšší příspěvky – ale to neudělala a dál dostávala od státu na provoz kanceláře jen pět tisíc. Ačkoli tatínkovi Dostálové platila za nájem 15 tisíc.