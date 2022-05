Komentář: Jestli za Babiše bylo líp, muselo být loni dobře. Ví o tom někdo?

Dnes se politické proklamace ve veřejném prostoru ulic, měst a krajiny distribuují modernějšími a profesionálnějšími způsoby. Ale druhá strana, receptor sdělení čili my všichni, je na tom vlastně pořád stejně. Ať se na ni obrací nápis „Socialismus zvítězil“, anebo „Za Babiše bylo líp“. Příslušné heslo na příslušném místě v klidu zeje a jaksi nedovolatelně volá: Tak to je! Co je psáno, to je dáno, koukejte!