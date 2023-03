Komentář: Nechovej se jako Zeman. Misogyn na Hradě se na Česku podepsal

Jazyk často ukáže míru, jakou se významná osoba či osobnost zapsala do podvědomí, možná i pod kůži lidí. Někdy je to odkaz možná nespravedlivý či příliš strohý, ale nedá se nic dělat. Například rčení, že někdo „má řečí jako Palackej“, přežívá v češtině mnoho desítek let. Končící prezident Miloš Zeman zatím nedotáhl svou stopu až tak daleko, aby se stal součástí frazeologie. Ale má solidně nakročeno. Před několika dny vzbudila na twitteru rozruch reakce známého publicisty na tweet rovněž známé novinářky. Dala se vyložit tak, že kolegyni místo argumentace haní a zpochybňuje její inteligenci. V odpovědích, jež zmíněný publicista obdržel, se často objevovala výčitka: Nechovejte se jako Zeman! A bez ohledu na konkrétní výměnu názorů na sociální síti všichni moc dobře věděli, co je tím myšleno. Co po deseti letech, během nichž současná hlava státu z Pražského hradu shlížela na svůj lid, znamená „chovat se jako Zeman“. Znamená to nerespektovat ženy, chovat se k nim přezíravě, mistrovat je, být vulgární.

Zatímco se někteří bojí, že v současné společnosti nezůstává kámen na kameni, děsí je diskuze o genderové identitě a dalších moderních otázkách, stál poslední dekádu v čele naší země člověk, který svým vystupováním dával najevo, že vidí jen polovinu světa – tu mužskou. Česko s Milošem Zemanem uvázlo v minulosti a nedá se na tom najít nic pozitivního. Mezi Zemanovými spolupracovníky bylo žen vždy jako velevzácného koření. Svého času popřával sluchu Marii Benešové, chválil Alenu Schillerovou či Alenu Vitáskovou. Jenže v nejbližším týmu ženy téměř nebyly. V jeho okolí se objevily – jak výmluvné –, až když se zhoršil jeho zdravotní stav. To o něj pak pečovaly řádové sestry či legendární „žena ve žlutém svetru“ Kateřina Rydlová, která později dostala na starost celý lánský zámek. Nevíme, co si Miloš Zeman o roli žen ve společnosti skutečně upřímně myslí. Možná by popíral, že tu vůbec existuje nějaký problém, možná by tvrdil, že ho zajímá jen to, jestli je dotyčný člověk kompetentní. Nicméně by to byla pozice podobně věrohodná jako jeho údajná politika všech azimutů, jak paradoxně nazýval diplomatické směřování Hradu. Že všechny hradní azimuty mířily neomylně do Ruska a Číny (a Izraele), už dnes víme. A Zemanova politika všech pohlaví znamená: jedině muži.

Nevděk k Čaputové