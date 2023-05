Komentář: Přiznání vlastní viny? Sudetským Němcům to dlužíme

Kam jsme tímto pokročili v běhu času, vynikne při temné vzpomínce na někdejšího premiéra Zemana. Ten před dvaceti lety sudetským Němcům vzkázal, že pokud byli „odsunuti“, bylo to mírnější než trest smrti za vlastizradu. Při hrůzné bilanci 30 tisíc povražděných německých civilistů včetně starců, žen a dětí se tak Zeman zapsal zvlášť odporným způsobem do dějin politického cynismu.

Ani od Hermana a Bělobrádka, natož od Mikuláše Beka ale nezaznělo to nejpodstatnější: Odmítnutí české alibistické obhajoby vyhnání našich německých spoluobčanů, podle níž Češi měli právo to udělat, protože k tomu měli zásadní důvod – nacistický teror.

Nejhutněji to vyjádřil Karel Schwarzenberg, když jako kandidát na prezidenta řekl: „To, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše ocitla v Haagu.“