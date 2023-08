Komentář: Rajchl jde tradiční cestou českých národovců. Okamura jásá

V překladu to znamená, že Rajchla postihla stejná choroba jako všechny jeho předchůdce – strana se mu stihla vnitřně rozložit ještě předtím, než jakkoli zasáhla do kterýchkoliv voleb.

Čím víc tato uskupení mluví o tom, že je životně nutné se spojit, tím méně se jim to daří. Abychom byli fér, nemají to objektivně snadné – část scény vzešla z antivaxerského hnutí, část je hlavně proti migraci, část se zase orientuje spíš na ekonomické problémy, část je čistě proruská, část je prostě jen proti všemu.

Často jediné, co aspiranty na vůdcovství a jejich fanoušky skutečně spojuje, je nenávist k současné vládě či establishmentu jako celku. Představitelé jsou téměř vždy konfliktní lidé, kteří s ostatními nevycházejí už z principu. A často chtějí – jako v Rajchlově případě – všechno řídit sami a s nikým se nedělit: o pravomoci, o vliv, o veřejný prostor, o peníze.

Kdo by si ale oddechnout neměl, jsme my ostatní. Jindřich Rajchl má ve srovnání se svými předchůdci větší politický talent i potřebnou míru cynismu. Klíčové pro něj bude, jak se mu podaří plánované podzimní demonstrace. Zářijový protest oznámil na konferenci tento týden, pár dní poté, co se mu hnutí rozhádalo. Žádnou známější tvář na tiskovku nedostal, nejzajímavější na ní nakonec bylo, že se odehrála v pronajatých prostorách ČTK.