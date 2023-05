Komentář: Ústavní soud se změnil v pánský klub. Takhle to dál nejde

Ústavní soud České republiky ode dneška tvoří pouze dvanáct mužů. Ne snad rozhněvaných, ale spravedlivých. I tak je poměr 12:0 zřejmou podivností a chybou. Nejvyšší justiční autorita se nemůže skládat jen ze soudců, a ne soudkyň. Na prvním místě sice jsou právní a životní zkušenosti jejích členů – ale aby mohla, a to jí přejeme, dlouhodobě rozhodovat moudře, je zastoupení žen conditio sine qua non.

Být to naruby, kdyby plénum Ústavního soudu tvořily samé ženy, byla by to stejná chyba – ovšem s tím rozdílem, že by z ní měli všichni oči navrch hlavy, případně si ťukali na čelo, a v tisku by se propírala dávno předtím, takže by k ní ani nemohlo dojít, protože bychom společně naznali, že „tohle přece nejde“ a „to jsme se snad zbláznili?“.