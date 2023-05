Komentář: Uzdravení financí nesmí stát na falešných datech

Včerejší tisková konference vládní koalice k úspornému balíčku, který by měl konsolidovat veřejné finance, vyvolala bouřlivé reakce z mnoha stran. V záplavě různých emocí ale celkem zapadla jedna podstatná skutečnost – že vyjádření o dopadech některých navrhovaných změn vycházejí ze zkreslených, či dokonce zcela nepravdivých údajů.

Vláda mimo jiné oznámila, že nově zařadí všechny léky a zdravotnické prostředky do snížené sazby DPH ve výši 12 %. To je legitimní politické rozhodnutí, i když s ním z různých důvodů můžeme nesouhlasit.

Co však muselo zarazit každého, kdo se pohybuje kolem zdravotnictví, bylo tvrzení vlády, že v důsledku této změny léky a zdravotnické prostředky plošně zlevní. Reakce byla poměrně rychlá, a tak média již v průběhu dne přestala šířit mylnou informaci o zlevnění léků a nahradila ji sdělením, že většina léků naopak spíše zdraží. V této fázi jsem si ještě říkal, že jde jen o dílčí chybu ve vládní prezentaci a že všechno se časem vysvětlí a napraví.

Tento optimismus mi však vydržel pouze do večera. To v Událostech, komentářích na ČT24 ministr Stanjura s vážnou tváří v přímém přenosu prohlásil následující: „Já chci říct u těch léků, že docházelo trošku ke zmatení. My jsme to měli ve dvou kategoriích. Vy jste na to správně upozornil. Ta, která dnes byla v desetiprocentní sazbě, byla za 10 miliard ročně. Ta, která byla v patnáctiprocentní sazbě, byla za 140 miliard ročně. Takže v sumě je to výrazná úleva.“

Toto tvrzení už není chyba. To je prostě skrz naskrz lež. Nechme stranou, že český trh s léky vůbec nedosahuje 150 miliard ročně – je to ve skutečnosti něco málo přes 100 miliard.

Pak je tu těch 10 miliard korun za léky v 10procentní sazbě. Už jen léky na recept a takzvané zvlášť účtované léčivé přípravky (to jsou například léky podávané v centrech specializované péče), které zcela prokazatelně spadají do 10procentní sazby DPH, dalece překračují Stanjurových deset miliard korun. Jenom náklady třeba právě na centrové léky činí zhruba 25 miliard korun každý rok.

Zároveň by mě opravdu zajímal seznam léků v 15procentní sazbě DPH, jejichž spotřeba má podle ministra Stanjury generovat roční náklad 140 miliard korun. Kdokoli se může jít zeptat do jakékoli lékárny a bude mít fakt velký problém najít tu vůbec nějaký lék, který by dnes spadal do 15procentní sazby. Pevně doufám, že si na Ministerstvu financí nepletou léky s doplňky stravy, případně takzvanými potravinami pro zvláštní lékařské účely, kosmetickými přípravky, s umělými sladidly nebo se surovinami určenými pro následnou výrobu léků.

Jako by toho nebylo dost, na svéráznou prezentaci ministra financí týkající se trhu s léky navázal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rozhovoru pro Český rozhlas. Na otázku, zda vláda propočítala dopad zvýšení DPH na léky do rozpočtů pacientů a zdravotních pojišťoven, pan ministr odpověděl: „Pacienti to nepocítí nijak. Je potřeba si říct, že sice u léků se DPH zvýší o dvě procenta, ale u zdravotnických prostředků, což je zhruba desetkrát větší balík peněz, se sníží o tři procenta. Protože ty z 15 procent klesnou na 12 procent. To znamená, že když dáte léky a zdravotnické prostředky dohromady, ušetří zdravotnický systém zhruba 3,2 miliardy na DPH.“

Je skutečnou záhadou, kde pan ministr zdravotnictví přišel na to, že náklady na zdravotnické prostředky jsou proti lékům desetinásobné. Realita je taková, že zdravotní pojišťovny vydávají na úhrady zdravotnických prostředků přibližně polovinu peněz oproti úhradám léků.

Zároveň není zřejmé, jak pan ministr dospěl k závěru, že zdravotnický systém ušetří 3,2 miliardy korun na DPH.

Pozoruhodná je také úvaha o započtení nárůstu cen léků proti zlevnění některých zdravotnických prostředků. Čistě z makropohledu celého zdravotnictví to může vycházet. Ale je dobré si uvědomit, že velká část populace pravidelně užívá léky (které zdraží), aniž by potřebovala obdobné množství zdravotnických prostředků (které zlevní). A naopak.

Jaký je tedy závěr z odborné mezirezortní analýzy tuzemského trhu s léky a zdravotnickými prostředky v podání šéfů financí a zdravotnictví?

Ministr financí se domnívá, že spotřeba léčiv v ČR představuje 150 miliard korun ročně, zatímco ministr zdravotnictví je přesvědčen, že trh se zdravotnickými prostředky je ještě desetkrát větší, tedy pěkných 1,5 bilionu korun každý rok.