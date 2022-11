Komentář: Vláda míří k rozpočtové nevolnosti

Zvýšení daní z příjmů fyzických osob? Vždyť jsme tuhle sami pomáhali Andreji Babišovi daně snížit! Změny ve valorizaci důchodů? Představte si ten kravál ve Sněmovně! Snížit počet obcí a slučovat malá sídla? Do roka tu máme občanskou válku mezi Písty a Zvěřínkem, nedej bože, aby se přidala i Hořátev! Nezavádět výchovné? Vždyť je to to jediné, co jsme byli doteď schopni s důchody udělat! Zrušit podporu stavebního spoření? Vždyť to je jediný investiční nástroj, který většina Čechů zná! Znovu zavést karenční dobu? Lidi nás sežerou!