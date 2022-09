Komentář: Vláda ukradla opozici show. O nic víc naštěstí nešlo

A obecně je pravda, že opozice svolala tuto mimořádnou schůzi hlavně kvůli tomu, aby nahlas a před kamerami vykřičela všechno, co má současnému kabinetu za zlé. Jinými slovy to, co Fiala nehezky nazývá „opozičními orgiemi“, byl nejspíš původní záměr.

A nic jiného to nebylo. Alespoň doufejme. Všichni v čele s Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou si uvědomují, že žádná skutečná alternativa vládnutí v Česku momentálně není. Neexistuje životaschopný projekt, který by mohl převzít zemi po svržení Fialovy vlády.

Po svém případném pádu by Fiala vládl v demisi se všemi nevýhodami, které to má. A země zmítaná inflační a energetickou krizí by složitě hledala neexistující řešení politické krize, než by po mnoha a mnoha měsících a možná zase nějakém tom prezidentském kabinetu doklopýtala k předčasným volbám.