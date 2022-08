Končící Šimůnková: Ombudsman má jiné nastavení hodnot a chtěl mě poškodit

Petiční výbor ve Sněmovně řešil rezignaci zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové. Odchod zdůvodnila tím, že nesouhlasí s názory a přístupem veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Z dnešního jednání ve Sněmovně se omluvila a poslancům poslala e-mail s omluvou z jednání a dopis, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

Poslancům sdělila, že se rozhodla rezignovat kvůli tomu, že již s ombudsmanem Křečkem nemůže nadále spolupracovat.

„Na základě jeho lidského, profesního a hodnotového nastavení, nemohu a nechci jeho osobu nadále zastupovat. Při odebrání agendy, kterou jsem svědomitě a intenzivně v souladu se slibem vykonávala, použil pan Křeček mnoho nepravdivých a smyšlených informací, které měly poškodit moji osobu,“ napsala v dopise poslancům Šimůnková.

Ombudsman Křeček do Sněmovny osobně dorazil. Když se na petičním výboru projednávala aktuální situace, řekl, že rezignace Šimůnkové nemá na chod úřadu veřejného ochránce práv vliv.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Ombudsman Stanislav Křeček na petičním výboru ve Sněmovně.

„Nedochází k žádným problémům, nemyslím, že by došlo k mimořádným událostem. Kdyby úřad přestal pracovat jen kvůli tomu, že rezignovala zástupkyně šéfa, tak by to byl špatný úřad,“ řekl poslancům na petičním výboru veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Končící zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, proč se rozhodla rezignovat. „Pan Křeček mi odebral na základě nepravdivých informací veškerou agendu, kterou jsem do té doby vykonávala svědomitě, pečlivě a v souladu se služebním slibem. Tu nemohu nadále vykonávat ve prospěch lidí, kteří naši pomoc potřebují."

Některým poslancům rezignace Šimůnkové vadí, třeba poslankyni STAN Haně Naiclerové.

„Stojím na straně paní Moniky Šimůnkové a je mi líto, že to vzdala, skončilo to podle mě nesprávně. Myslím, že je na místě apel, zda by měl zůstat ve funkci. Zákon je ale takový, že ho nelze odvolat, a na stole je spíš změna zákona,“ uvedla ke sporu poslankyně STAN.

Naopak předseda petičního výboru a šéf SPD Tomio Okamura si nemyslí, že by Křeček postupoval ve sporu se svojí zástupkyní nezákonně. „Petiční výbor ani v jednom ze svých usnesení neshledal porušení zákona na úřadu ombudsmana. Jestli má někdo osobní emoce, tak na to má právo, ale jsme tady od toho, abychom posuzovali, zda vše funguje, jak má. A to bezpochyby funguje,“ řekl Okamura.

S Křečkem se v minulosti Šimůnková střetla třeba kvůli jeho výrokům na adresu Romů, kvůli přítomnosti otců u porodu v době epidemie či kvůli právům dětí. Podle Šimůnkové je řada Křečkových výroků v rozporu s posláním ombudsmanovy kanceláře. Ochránce by měl podle ní pomáhat bez rozdílu a předsudků.

Křeček už dřív stáhl svou zástupkyni z vládních rad, v nichž za jeho kancelář zasedala. Od července jí pak odebral veškerou její agendu. Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz, ale Šimůnková pochybení popřela.