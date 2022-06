Vedení TOP 09 vyzvalo Doležala a Fremra, aby se vzdali členství i funkcí

Marek Doležal se rozhodl odstoupit z funkce místostarosty Prahy 9, z dozorčí rady DPP a vzdal se místa na kandidátce pro komunální volby do zastupitelstva hlavního města i deváté městské části.

Podle médií je Fremr zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP a právě on údajně seznámil Hlubučka s Redlem. Doležal podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) po boku Hlubučka navrhoval volbu stíhaného Mateje Augustína do představenstva DPP. Zároveň se objevil i v policejních odposleších.

Doležal v úterý sdělil, že jeho jméno se v případu kolem DPP objevilo bez konkrétní souvislosti a neexistuje náznak toho, že by se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob. Svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění a k práci na radnici je připraven se vrátit, až se potvrdí, že neexistuje důvod ho s kauzou spojovat.

Předsednictvo TOP 09 chování Doležala a Fremra odsoudilo. Vyzvalo současně další členy TOP 09, kteří se „jakýmkoliv způsobem podíleli na protiprávním jednání či o něm věděli a neoznámili ho policii, aby vyvodili zodpovědné kroky“. Pražská organizace TOP 09 má podle stranického vedení zavést mechanismy, které do budoucna zamezí selhání členů nominovaných do veřejných funkcí, na kandidátky či jako zástupce do městských firem a organizací.