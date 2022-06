Další konec v dopravním podniku. Politika zachytili v hovoru s podezřelým

Ještě před tím než stihli pražští radní odvolat Marka Doležala z dozorčí rady pražského dopravního podniku, poslal sám v neděli večer svoji rezignaci.

Jeho krok souvisí s případem bývalého primátorova náměstka Petra Hlubučka a vyšetřováním skupiny kolem Michala Redla. Místostarosta Prahy 9 za TOP 09 a Starostové Marek Doležal přiznává, že o rezignaci začal přemýšlet minulý čtvrtek, kdy byly zveřejněny o případu první detaily z policejních dokumentů.

Policie totiž v usnesení o zahájení trestního stíhání, které má téměř 90 stran, zmiňuje také Doležalovo jméno a jeho schůzku s Pavlem Dovhomiljou, jehož detektivové řadí mezi podezřelé. Policie zmiňuje ze schůzky Dovhomiljův výrok zaznamenaný v roce 2020 odposlechem: „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“

Marek Doležal říká, že si po takové době už přesně nepamatuje na to, v jaké souvislosti Dovhomilja tento výrok pronesl. V rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že se s podezřelým podnikatelem zná deset let, ale že s ním nikdy neřešil ovlivňování zakázek ani o tom neměl žádné informace.

Proč jste se rozhodl rezignovat?

Poslední dny byl tlak od pánů Scheinherra a Čižinského (náměstek primátora resp. zastupitel, oba Praha sobě) na moji osobu veliký. Já nejsem jejich fanoušek, ale spíše jejich kritik. Teď si našli jednu větu z usnesení o zahájení trestního stíhání, kdy jsem se asi před dvěma roky bavil s jedním z obviněných, tak to brali jako bernou minci.

To, co se děje v dopravním podniku, je neuvěřitelná věc, neuvěřitelná kauza. V žádném případě nechci, aby mě s tím kdokoliv spojoval.

Foto: E-mail od Marka Doležala, Seznam Zprávy Rezignace Marka Doležela na post v dozorčí radě DPP.

Věděl jste dopředu, že vás chtějí odvolat?

Já ve středu po dozorčí radě vyzval Adama Scheinherra (předsedu dozorčí rady DPP), že by měl také nějakou svoji osobní odpovědnost vyvodit. Já jsem rezignaci zvažoval od čtvrtka, kdy se objevila ta jedna věta, která je vytržena kontextu. Požádal jsem právníky, abychom mohli nahlížet do spisu, když jsem tam někde citovaný – i když nejsem obviněný a policie se mnou nikdy ani nemluvila.

V sobotu jsem dostal zprávu, že mě chtějí odvolat, tak jsem rezignoval. Já si tedy myslím, že by měla rezignovat celá dozorčí rada s výjimkou zástupců zaměstnanců, aby byl klid.

Ta věta, kterou jste zmínil, je podle obvinění z 9. října 2020. A tehdy vám podezřelý Pavel Dovhomilja podle policejních dokumentů řekl, že „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“ Co jste spolu řešili?

Já si na to samozřejmě po roce a půl nebo po roce a tři čtvrtě úplně nepamatuji. Říkat dneska, že Pavla Dovhomilju neznám, by byla ode mě lež. Já ho znám deset let. Rozhodně jsem s ním nikdy neřešil nějaké zakázky nebo nějaké možnosti, co by mohl udělat v dopravním podniku. To v žádném případě. To zaznamenané setkání bylo někde v restauraci. Mohl o něčem mluvit, mohl jsem na to reagovat třeba, že to není možné a on třeba pronesl tuhle větu – spekuluji. Nikdy jsem ho ale nedostal do žádných zakázek.

Proč jste se scházeli?

My se známe ještě z doby, kdy byl na magistrátu Jiří Vávra (mezi červen 2013 až listopadem 2014 byl prvním náměstkem primátora) a ten tam Pavla Dovhomilju měl. Takže ho neznám dva tři roky, ale opravdu dlouho.

Měl jste jako člen dozorčí rady informace, že docházelo k ovlivňování zakázek?

To jsem samozřejmě nevěděl. To v žádném spise není. Já jsem to určitě neřešil.

Opravdu se k vám za poslední čtyři roky nedostalo nějaké podezření, že skupina, která byla nyní obviněna, zakázky ovlivňuje?

Já jsem podezření žádné neměl. Na druhou stranu víme, co se šuškalo o Petru Hlubučkovi. Že bych ale nějak konkrétně věděl o tom, že by mohlo dojít k nějakému ovlivňování, tak to ne.

Před několika dny však rezignoval na pozici člena dozorčí rady také Michal Zděnek. Ten mimo jiné uvedl, že byl opakovaně ze strany členů skupiny, kteří byli obviněni, zastrašován. Vám nikdo nevyhrožoval?