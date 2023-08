Místo vrtulníků z dob SSSR stroje z USA. Sovětské zamíří nejspíš na Ukrajinu

Velký den pro armádu – těmito slovy hodnotili politici a armádní špičky čtvrteční oficiální převzetí nových vrtulníků z USA. Na armádní základně na Vysočině bylo dnes velmi rušno. Po desítkách roků létání s mašinami z dob Sovětského svazu postupně přesedají čeští piloti do nových vrtulníků.

Rezorty obrany a armáda pojaly převzetí nové letecké techniky jako velkou slávu. I když transportní letoun s prvními vrtulníky přistál v Česku už koncem července, oficiální prezentaci pro novináře naplánovaly 21 dní poté.

Na vrtulníkové základně to po poledni vypadalo, jako když na Pražský hrad přijede státní návštěva. Nechyběli nastoupení vojáci, čestná stráž, kapela a u hangáru stáli seřazení poslanci, senátoři, velvyslanec USA Bijan Sabet a pár amerických vojáků.

Poté za zvuku armádní kapely přišla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Po oficiálním uvítání přelétli na rozloučenou staré vrtulníky Mi-24/35 a zazněla státní hymna.

Černochová ve svém projevu naznačila, že stará technika ještě najde využití velmi pravděpodobně na Ukrajině. Podrobnosti ale poté na tiskové konferenci nechtěla komentovat. „Ve své řeči jsem naznačovala, že určitě pro tyto vrtulníky využití najdeme. To je vše, co vám k tomu řeknu, protože dodávky na Ukrajinu zásadně nekomentuji,“ uvedla.

Česká armáda má teď nově k dispozici čtyři vrtulníky. Tři bojové vrtulníky AH-1Z Viper a jeden víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom. Hlavním bodem na základně byla ve čtvrtek odpoledne ukázka bojového vrtulníku v akci. Je dvoumístný v barvách armády s vlajkou Česka. Všude jsou anglické nápisy a vnitřní prostory jsou prošpikované moderní technikou.

Z vrtulníku je možné střílet kulometem nebo využít rakety. Ukázku kromě hostů sledovaly také desítky novinářů, o prezentaci nových vrtulníku byl velký zájem.

Spolu s americkým kolegou vystoupil z vrtulníku po ukázce pilot Marcel Kica, velitel 221. vrtulníkové letky. Reportérovi Seznam Zpráv řekl, že nostalgie po staré technice určitě není, a popsal, co nový vrtulník z USA umí.

„Viper má moderní systém vlastní ochrany, přesné zbraňové systémy, se kterými můžeme působit až na vzdálenost 10 kilometrů. Moderní komunikační technologie, které umožňují utajované spojení. Samozřejmě senzory, které pomáhají vyhledávat cíle,“ řekl pilot, který se několik měsíců školil ve Spojených státech.

Ministryně obrany poděkovala za nákup vrtulníků svému předchůdci Lubomíru Metnarovi, pod jehož vedením byla smlouva na nákup uzavřena. Popsala také, co Česko nákupem získává.

„Vzhledem k bezpečnostní a geopolitické situaci jsme na tento dlouho očekávaný přechod od sovětské techniky na západní platformy čekali dlouho. Jde nejen o technologický pokrok, ale o naši bezpečnost a obranyschopnost. Ta do budoucna nemůže být materiálně závislá na rizikových zdrojích z Východu. Klíčové je pro nás to, aby naši vojáci drželi krok se spojeneckými armádami v rámci NATO a disponovali technikou, která je kompatibilní v rámci Aliance,“ dodala Černochová.

Potřebujeme se zbavovat techniky sovětské provenience. Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR

Obměna staré techniky je podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky důležitá i kvůli tomu, že je Rusko stále agresivnější a nepředvídatelné.

„Reaguje na to Aliance a také České republika. Vrtulník H1 je výrazný příspěvek, je to velký krok. Potřebujeme se zbavovat techniky sovětské provenience. Jako armáda si uvědomujeme, že se do nás investuje, a jsme občanům vděční,“ řekl v projevu šéf české armády.

Na místo přijel například senátor Pavel Fischer, předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalý náčelník generálního štábu a současný velvyslanec v Litvě Aleš Opata nebo opoziční poslanec Pavel Růžička (ANO).

„Určitě jsme rádi, že se tato zakázka podařila realizovat. U těchto velkých projektů se nedá říct, že to je zásluha jedné vlády. Prolíná se to z jednoho volebního období do druhého a bylo by nefér říct, že současná vláda za ty dva roky v tomto projektu nic neudělala. Má svůj podíl,“ uvedl pro Seznam Zprávy Růžička.

Bitevní vrtulník AH-1Z Viper bitevní vrtulník, vyráběný společností Bell Helicopters Textron

v přední části vrtulníku je umístěn tříhlavňový rotační kanon ráže 20 mm s kapacitou 650 nábojů

nejdůležitější údaje o letu, zbraňových systémech a okolních hrozbách pro vrtulník jsou vynášeny pilotům přímo na přilbový průhledový displej

jeho hlavním určením je podpora pozemních vojsk, a je tak nejčastěji využíván pro plnění úkolů přímé letecké podpory, vzdušného průzkumu, protivzdušné obrany, leteckého doprovodu pozemních jednotek či jiných typů vrtulníků nebo pro plnění úkolů vzdušné izolace vedených v týlu nepřítele Zdroj: army.cz

Celkem Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít celkem 20 amerických vrtulníků.

„Všechny vrtulníky Viper a Venom by do České republiky měly dorazit do konce příštího roku,“ řekla na Černochová po slavnostním uvedení jednoho z vrtulníků do provozu.

Základní konstrukce zůstala, ale stroje jsou nadopované nejmodernější elektronikou. Lukáš Visingr, vojenský a bezpečnostní analytik

Seznam Zprávy už dříve oslovily několik vojenských expertů s dotazem, co obměnou česká armáda získává.

„Venomy a Vipery jsou stroje ověřené v boji, hodně toho vydrží. Konstrukce je stará, pochází z vietnamské války. Základní konstrukce zůstala, ale stroje jsou nadopované nejmodernější elektronikou,“ vysvětlil vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.