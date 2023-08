Žádné střílení, hlavní „zbraní“ jsou kamery. Vojáci ukázali drony v akci

Zdání ale klame. V obou případech jde o velmi drahou techniku za několik milionů korun. „Stroje jsou primárně uzpůsobené k tomu, aby místo toho, že by se někam posílali lidé, se předtím pošle letadlo, které to tam zkontroluje,“ vysvětluje reportérovi Seznam Zpráv voják 533. praporu bezpilotních letounů. Kvůli bezpečnosti zůstává v anonymitě. U jednotky je šestým rokem.

Poté, co je letadlo pomocí bungee gumy vypuštěno do vzduchu, oba vojáci sledují na obrazovkách, kde se pohybuje, určují směr, kam a v jaké výšce má letět. „Naše operační výška bývá zhruba nějakých 100, 150 metrů nad zemí. Je to kvůli kvalitě výstupu, aby byl obraz co nejvíc detailní,“ vysvětluje voják.