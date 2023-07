Uvnitř je ještě azbuka. Nechceme už techniku z roku 1960, říkají vojáci

„Není vojáka, který by se na nové BVP netěšil. Na konci minulého století to vozidlo ještě nějakým způsobem splňovalo, teď už nesplňuje téměř nic ohledně moderního bojiště. Dá se říct, že patří do muzea,“ říká Libor Tesař, velitel 71. mechanizovaného praporu z Hranic.