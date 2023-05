Armáda bude opět cvičit odvody, potvrdil Řehka

„Společnost od armády očekává, že je připravená i na krizi velkého rozsahu,“ říká Řehka. „A v takovém konfliktu samozřejmě v určité fázi může dojít i na to, že budete muset výběrově doplňovat nebo třeba i částečně – téměř se bojím říct to slovo – mobilizovat,“ vysvětluje, proč tento měsíc proběhlo cvičení odvodů.

V rozhovoru také hovoří o tom, v čem by armádě pomohl podpis obranné smlouvy s USA a jaké jsou klíčové zakázky modernizace české armády.

Co naopak odmítl komentovat, je spor s ministryní obrany Janou Černochovu (ODS), který v minulých dnech pronikl do médií. Údajně byl kvůli němu připraven odejít z funkce.

„Prostor pro zlepšení máte vždy a všude, a to i uvnitř armády. Je to podle mě o tom, aby se tyto věci diskutovaly vnitřně, takže interní věci opravdu nekomunikuji,“ říká šéf české armády.

Už několik dní se řeší váš spor s ministryní obrany. Údajně bylo ve hře i to, že skončíte v čele armády. Opravdu jste zvažoval tento krok?

Nezlobte se, nebudu komentovat interní věci armády a rezortu. Myslím si, že není dobře, aby se vůbec takové diskuze veřejně vedly. Komentovat to prostě nebudu.

Spor s ministryní obrany Janou Černochovu ale existuje?

Opravdu, interní věci nekomentuji.

Je možné alespoň sdělit, kde jsou nyní třecí plochy mezi rezortem obrany a generálním štábem?

Interní věci opravdu nekomunikuji.

Tak jinak. Co by pomohlo lepšímu fungování mezi vámi a rezortem obrany? Je tam prostor pro zlepšení?

Prostor pro zlepšení máte vždy a všude, a to i uvnitř armády. Je to podle mě o tom, aby se tyto věci diskutovaly vnitřně, takže interní věci opravdu nekomunikuji.

Neprozradíte ani, jak vypadala vaše schůzka s premiérem Petrem Fialou, kde byla i ministryně Černochová?

Nemám, co bych dodal nad rámec vyjádření pana premiéra. Jasně tam řekl, že jsme probírali různá témata související s obranou a mimo jiné jsme se bavili o tom, jak zlepšit spolupráci civilní a vojenské části pro dosažení společných cílů. K tomu nemám už co dodat.

Sešel jste se už v této věci s prezidentem Petrem Pavlem?

Máme domluvu s panem prezidentem, že se budeme pravidelně scházet v nějaké periodě, protože je to vrchní velitel ozbrojených sil. Samozřejmě ho zajímá dění v rezortu a zajímá se i o dění v armádě. V tomto ohledu vím, že plánuje nějaké setkání.

Takže jste se zatím na tohle téma nesešli?

Nevím teď o nějaké schůzce na toto téma.

Dalším aktuální tématem posledních dní je nákup vojenské techniky za desítky miliard, zatímco v jiných oblastech se šetří. Jak byste lidem vysvětlil nutnost novou techniku kupovat?

Vítám to, že chceme investovat více do obrany. Je třeba si říct, že ty peníze nejsou dárek armádě. To je investice společnosti České republiky do své vlastní bezpečnosti a do své vlastní obrany a tam mohu jenom podtrhnout, že pro vlastní bezpečnost České republiky je výměna vozidel (nákup BVP ze Švédska za 60 miliard korun, pozn. red.) neskutečně důležitá. Máme pozemní síly, vzdušné síly a armáda jako celek máme pořád koncept vševojskové armády.

Můžeme se divit tomu, že až v roce 2023 obměňujeme techniku ze 70. nebo 80. let. Je to spíš pět minut po dvanácté. Karel Řehka, náčelník generálního štábu

Jeden z hlavních manévrových prvků Armády ČR, a řekněme ta úderná síla právě třeba pro válečný konflikt vyšší intenzity, je v podstatě brigádní úkolové uskupení založené na těžké brigádě a tam je naprosto zásadní, aby brigáda měla moderní bojová vozidla pěchoty.

Je pozdě, že se dnes obměňuje technika z doby studené války?

Je to pozdě. Můžeme se divit tomu, že až v roce 2023 obměňujeme techniku ze 70. nebo 80. let. Je to spíš pět minut po dvanácté.

Umíte si představit, že by zakázka na bojová vozidla pěchoty nevyšla?

To si upřímně řečeno neumím představit. Obranná strategie České republiky je založená na tom, že se bráníme jako součást Aliance, díkybohu za to. Měli bychom si vážit toho, že jsme členy NATO, a měli bychom dělat všechno pro to, aby Aliance byla soudržná a byla funkční a aby my jsme byli platný člen. To si myslím, že je úplně zásadní.

Není nějaká česká armáda a armáda NATO, Aliance funguje dohromady a my samozřejmě v rámci obranného plánování Aliance jako každá jiná země přispíváme různými schopnostmi. Jeden z těch nejdůležitějších našich příspěvků, jeden z nich, protože těch příspěvků je samozřejmě celá řada, tak je právě těžká brigáda. Samozřejmě, že kdyby nebylo nic jiného, tak budeme bojovat s tím, co je.

Nedávno se podepsala obranná dohoda mezi Českem a USA. V čem vidíte výhody dohody pro armádu?

Dohoda je výsostně politická věc, ale pro činnost armády je vítaná. Usnadní nám spoustu činností. Jsme asi pětadvacátá země v rámci Aliance, která dohodu uzavírá. Bezpečnost a obrana České republiky je založená jednak na Alianci a zároveň na silné transatlantické vazbě, a to říkáme ve všech strategických dokumentech a je to součástí naší zahraničněpolitické koncepce. Spolupráce se Spojenými státy i v té vojenské rovině je důležitá a smlouva nám usnadní spoustu věcí.

Tento měsíc jste cvičili odvody, což vyvolalo zájem veřejnosti. Stojíte si za tím, že je nutné taková cvičení dělat?

Společnost očekává, že armáda je připravena na krizové scénáře, i na ty nejhorší. Proto procvičujeme všechny tyto věci. Je to potřeba, souvisí to i s tím, že je třeba se chystat na krizi velkého rozsahu. A v takovém konfliktu samozřejmě v určité fázi může dojít i na to, že budete muset výběrově doplňovat nebo třeba i částečně – téměř se bojím říct to slovo – mobilizovat.

To jsou věci, se kterými naše legislativa normálně počítá, naše krizové řízení s tím počítá a je nutné se na to chystat, protože to, co necvičíte, jako by nebylo. Každý voják ví, že jakákoliv činnost, kterou pravidelně neprocvičuje, tak jako by nebyla, prostě nebude fungovat.

Odvody se tedy budou zase cvičit i příští rok?

Až na to přijde, budou se cvičit zase. Cvičíme to pravidelně, je to normální běžná činnost, a naopak jsme tento rok mile překvapení.

Čím?

Dopadlo to nad naše očekávání, protože jsme měli historickou účast civilních zdravotníků. Nevím, jestli nám pomohla negativní reklama, možná ano, nevím, ale každopádně ten zájem byl velký. Je to jako forma nabídky, není to tak, že někoho nutíme. Chceme lékařům ukázat, že kdyby byly nějaké krizové situace, že kdyby se toto mohlo dít, tak by mohli být zapojeni. Zúčastnilo se zhruba 30 civilních lékařů a 20 zdravotních sester.

Poslanci v dubnu schválili výdaj dvou procent HDP na obranu. Utratí armáda či rezort obrany tyto peníze?

Zrovna za minulý rok obrana čerpala, tuším, někde přes 97 procent, z toho náš výdajový blok armády byl 99 procent, což je za mě neuvěřitelné číslo.

Dvě procenta jsou dlouhodobá shoda v rámci Aliance. Podle mě to je důležité, dnes se už naopak zase ozývá spousta zemí a zcela seriózně se v Alianci diskutuje, jestli jsou dvě procenta dostatečná. Dnes je obecně shoda na tom, že toto je opravdu naprosté minimum, je to nějaká odrazová laťka, není to strop, ale je to opravdu minimum. Investice dvou procent musí být spojená zároveň se splněním všech závazků v rámci obranného plánování. Jednoznačně dvě procenta jsou potřeba, ale i tak máme nahromaděný za poslední roky obrovský vnitřní dluh, že to je ve výši několika našich rozpočtů.

Tím se dostáváme k modernizaci armády. Kdy si převezmete první vrtulníky z USA?

Nejsem teď schopný říct konkrétní termín. Pro mě je důležité, že už to běží. Vrtulníky jsou na cestě. V létě je česká armáda určitě obdrží.

Jak to vypadá se záměrem vlády koupit americké stíhačky F-35? Dotkne se případný nákup celé armády?

Rozhodnout to musí vláda, bude to politické rozhodnutí. Máte pravdu, že to má přesah do celé armády, není to jenom o tom letadle, není to jenom o vzdušných silách, je to opravdu o nabití diametrálně odlišných schopností. Čím dál víc projekt studujeme, rozklíčováváme, čím dál víc věcí k tomu zjišťujeme, komunikujeme s americkou stranou, s dodavatelem, se státy, které s tím mají zkušenosti.

Zjišťujeme i to, jak je projekt hodně komplexní. Zásah do života armády by byl velký. Vůbec to nebude jednoduchý úkol, ale pořád to považuji za velký přínos a pořád si stojím za tím, že naše vojenské doporučení pro vládu je jít do toho letounu 5. generace, protože to bude obrovský transformační posun pro celou armádu, nejenom vzdušné síly. Je nutné připravit především kvalitní podklady pro rozhodování vlády, aby tam byly všechny výhody, nevýhody, náklady a rizika.

Jedná se o prodloužení pronájmu gripenů? To asi už není ani veřejné tajemství, že se to musí vyjednat?

Nemůžu mluvit o vyjednáváních, protože bych se nechtěl dopustit něčeho, co bych neměl, a není to úplně moje gesce. Je logické, že takto složitá věc, jako je výměna letounů, nechodí tak, že vám v pondělí odletí jeden gripen a v úterý přistane F-35. Takto to není. Musíme odpovědně zabezpečit, že neztratíme suverenitu a neztratíme ochranu vzdušného prostoru.

Jak vnímáte zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, že armáda utrácí obrovské finanční sumy za opravy staré techniky?

My jsme si udělali podrobný rozbor zprávy, nechal jsem si k tomu doložit podklady především od naší logistiky. Do značné míry souhlasím s tím, co říká NKÚ, také nám to vadí. Je potřeba si říct, že musíme zajišťovat obranu země a nemůžeme si říct, že to nebudeme dělat, protože to není efektivní. Máme techniku, kde často víme, že je prostě zastaralá. Potřebujeme ji vyměnit, proto tlačíme na modernizaci, aby byla co nejrychlejší. Zároveň musíme, a je to naše povinnost, ji udržovat v provozuschopném a bojeschopném stavu. Určitě to je frustrace.

A máme v tuto chvíli ještě nějakou armádní techniku, kterou je možné poslat z Česka na Ukrajinu ?

Průběžně podle nějakých harmonogramů podporujeme Ukrajinu jak výcvikem, tak materiálem a budeme v tom pokračovat i dál.

Často se hovoří také o informační válce. Máte z ní coby armáda obavy?

Fenomény jako dezinformace tu byly, jsou a budou. Upřímně řečeno, nejsem z nich vůbec nervózní. Mě zajímá, jestli to má vliv na bojeschopnost armády.

Ale různé dezinformace se týkají i armády…

Samozřejmě ano, koneckonců i kolem cvičení odvodů se motaly různé věci - že například chceme posílat lidi na Ukrajinu nebo že nám někde sedla americká letadla. Ano, někde dotankovala na letišti v rámci běžného výcviku, plánovaného cvičení, o kterém je informovaná Sněmovna a schválila ho vláda. Objevily se pak nějaké štěky, že začíná obsazování americkými vojsky.

Snažíme se intenzivně komunikovat. Náš dosah není špatný.