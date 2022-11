Američané ukázali postrach nebes za miliardy, který chce Česko

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Obrovský areál firmy nelze přehlédnout. Už z dálky vidíme velké nápisy firmy, všude kolem je plot a připravená ochranná služba v autech. Černý autobus americké firmy Lockheed Martin zastavuje u vjezdu kvůli kontrole.

Američané se na návštěvu z Česka připravovali – hned po vjezdu je vidět digitální tabule, kde je napsáno, že vítají novináře z České republiky.

Během průjezdu sledujeme letištní plochu a spoustu hangárů, kde jsou zaparkované stíhačky F-35. Z ranveje, kterou má továrna společnou s nedalekou leteckou základnou Naval Air Station Reserve Base Fort Worth, zatím k zákazníkům odletělo více než 860 těchto moderních letadel a příští rok by toto číslo mělo překonat hranici tisíce vyrobených kusů.

Po příjezdu k recepci dostáváme rychlé pokyny, že se na místě nesmí fotit nebo natáčet videa - to může pouze firemní fotograf, který je k dispozici. Všichni tedy hned schovávají mobily. Návštěvy firem, které vyrábí armádní techniku, vždy doprovázejí velice přísná bezpečnostní opatření.

Foto: Lockheed Martin +4

Uvnitř firmy jsou všude na chodbách fotky amerických stíhaček a dalších letadel. V doprovodu odcházíme do zasedací místnosti, kde zástupci firmy vysvětlují, proč jsou stíhačky F-35 podle nich dobré a co by Česko získalo, kdyby si je koupilo. V místnosti nechybí americká a česká vlajka.

Zástupce americké firmy Martin Gregory Day, který je zodpovědný za obchodní rozvoj divize Lockheed Martin Aeronautics pro F-35 v Kanadě a severní a střední Evropě, hned v úvodní prezentaci vysvětluje, že na programu F-35 se podílí 16 států a vycvičeno bylo přes 1 800 pilotů a víc než 13 tisíc příslušníků pozemního personálu.

Stíhačky už má v Evropě například Velká Británie, Itálie nebo Nizozemsko. Nedávno si je objednalo Finsko a Švýcarsko.

„S doručením letounů obdrží daná země automaticky také dokumenty s požadavky na vybavení, kde je přesně napsáno, jak by základna pro letouny F-35 měla vypadat. A když říkám, jak by měla vypadat, tak je to dokument právě pro tu hlavní operační základnu. Je nám jasné, že tyto letouny budou umístěny na různých místech, budou využívány pro různé mise, ale jsou navrženy tak, že designem i operačními schopnostmi jsou flexibilní a provozu schopné v různých podmínkách po celém světě,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Nicolas Smythe, který má na starosti podporu zákazníků Lockheed Martin v Evropě a Izraeli.

Odpovídal tak na otázku, jaké by musela česká armáda připravit zázemí pro stíhačky v případě, že se nákup uskuteční. Smith také upozornil, že by stíhačky F-35 musely být neustále pod dohledem.

Po úvodních prezentacích je možné navštívit výrobní linku – s sebou si můžeme vzít maximálně papírový blok s propiskou. Mobily jsou zakázané, ty zůstávají v zasedací místnosti. Po vstupu do výrobních prostor si člověk připadá jako na velkém mezinárodním letišti. Jsou tady vysoké stropy, konec budovy není vidět, nikde nejsou žádné zdi. Všude je uklizeno a nářadí pečlivě srovnané v boxech. Návštěvník si připadá jako v nemocnici, protože je všude vzorně uklizeno.

Na zdech jsou všude nápisy firmy, nechybí velké vlajky USA. Zaměstnanci mají na každém stanovišti počítač a televizi, kde je napsáno, z kolika procent je stíhačka už hotová.

V tovární hale, která je přes jeden a půl kilometru dlouhá, pracují na směny tisíce zaměstnanců a jde o občany Spojených států amerických.

Mají většinou ochranné brýle, jsou zabraní do své práce, jak dávají dohromady jednotlivé kusy stíhaček, občas je ale upoutají čeští návštěvníci a mávají. Prohlídka výrobní linky je zorganizovaná tak, že se jezdí „golfovými vozítky“, vepředu sedí průvodce a na mikrofon popisuje, v jaké části továrny zrovna jsme, a komentuje rozestavěné stíhačky.

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr o amerických stíhačkách F-35 – Američané počítají s jejich modernizací a provozem do roku 2070, to by našim požadavkům vyhovovalo. Samozřejmě F-35 je dražší z hlediska pořizovacích i provozních nákladů. To letadlo ve světě nemá konkurenci v tom, co dokážou jeho systémy – systémy elektronického boje, jeho komunikační systémy. Hlavní síla letadla je informační nadvláda. – Důležitý faktor: Pokud půjdeme cestou jaderných zbraní, tak F-35 je nutnost, protože gripen nám atomovky nosit nebude. F-35 začíná být adekvátním řešením. – U F-35 se počítá, že se bude provozovat a upgradovat do roku 2070. Pokud si koupíme F-35, tak ten problém vyřešíme na 40 let dopředu. Náklady, které budou na počátku vyšší, se rozpočítají do dvojnásobného životního cyklu. F-35 bude standardní evropské letadlo.

Zajímavým detailem je, že každá vyráběná stíhačka má na sobě umístěnou vlajku státu, pro který se F-35 konstruuje. Jde třeba o Spojené státy, Dánsko nebo Izrael.

Všechno tu má své místo, pracuje se každý den 24 hodin. Po asi půlhodinové prohlídce můžeme vyjít po schodech železné konstrukce do úrovně prvního patra a naskýtá se nám tak výhled na stíhačky, které se zrovna vyrábí. Vypadá to, jako kdyby byly na dálnici zaparkované ve dvou pruzích. Jeden ze zaměstnanců k tomu říká, že se aktuálně vyrábí v továrně víc než 200 stíhaček.

Foto: Lockheed Martin Výroba stíhaček F-35 ve firmě Lockheed Martin v americkém Texasu.

Pokud se Česko dohodne se Spojenými státy a uzavře se kontrakt, bude to nejdražší armádní nákup moderní historie. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun.

Cenu neřekneme, záleží na požadavcích české vlády

Kolik by Česko zaplatilo v případě dojednání obrovského nákupu, zatím není jasné a zástupci Lockheed Martin nechtějí o ceně spekulovat, dokud se česká vláda nerozhodne, co definitivně chce. Cena se totiž neurčuje pouze za kus stíhačky, bude záležet, co všechno si Česko objedná v rámci celého balíčku.

„Tyto letouny nejsou prodávány za cenu za kus. Jde o celkové řešení, je to vlastně vzdušný systém. Jedná se o doručení jakéhosi balíčku, který je schopný ochránit vzdušný prostor, a kromě toho je cena stále součástí vládní diskuze,“ vysvětluje Nicolas Smythe za Lockheed Martin, jak se sestavuje cena.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je pověřená, aby vládě do října příštího roku předložila dojednané podmínky. Poté vláda rozhodne, jestli F-35 v českém letectví vystřídají nyní využívané gripeny.

Zástupci americké firmy už dříve uvedli, kolik přibližně stojí jedna letová hodina.

„Nyní se snažíme dosáhnout stavu, kdy by jedna letová hodina stála zhruba 25 tisíc dolarů (615 tisíc korun, pozn. red.), ale závisí to na tom, co všechno do výpočtu zahrnujete,“ uvedl nedávno zástupce firmy Martin Gregory Day, který je zodpovědný za obchodní rozvoj divize Lockheed Martin Aeronautics pro F-35 v Kanadě a severní a střední Evropě.

V případě dojednání obchodu by se muselo také vyřešit, kde by se cvičili čeští piloti a jak by se musely proměnit tuzemské letecké základny. Výcvik pilotů se podle firmy Lockheed Martin bude odehrávat v zemi, na které se dohodne česká vláda s americkou.

Česko a gripeny JAS-39 Gripen v české armádě létají od roku 2005 a Česko si je od Švédska pronajímá. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Několikrát s nimi byli nasazeni i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu nebo v Pobaltí. První smlouva na pronájem letounů byla uzavřena v roce 2004 a Česko za desetiletý kontrakt zaplatilo 19,6 miliardy korun. Druhá smlouva na roky 2015 až 2027 byl ve výši 21,4 miliardy korun.

Čeští piloti nyní používají švédské gripeny, jejichž pronájem skončí v roce 2027. Poté může armáda využít dvouletou opci.

Letošní rozhodnutí vlády Petra Fialy vyvolalo nelibost švédského výrobce Saab. V prohlášení z července uvedl, že očekával, že bude mít švédská vláda transparentní možnost představit svou nabídku. Gripeny budou podle firmy splňovat požadavky českého letectva nejméně do roku 2040.