Hodina letu F-35 by se mohla vejít do 600 tisíc, uvedli Američané

Česká armáda chce pořídit 24 stíhaček. Kolik za ně Česko zaplatí, zatím není jasné, protože jednání jsou teprve na začátku. Předpokládá se však, že to bude obchod za vyšší desítky miliard korun.

Nemalé peníze však bude stát i provoz letounů. Zástupci americké firmy Lockheed Martin dnes částku upřesnili:

„Nyní se snažíme dosáhnout stavu, kdy by jedna letová hodina stála zhruba 25 tisíc dolarů (613 tisíc korun), ale závisí to na tom, co všechno do výpočtu zahrnujete,“ uvedl zástupce firmy Martin Gregory Day, který je zodpovědný za obchodní rozvoj divize Lockheed Martin Aeronautics pro F-35 v Kanadě a severní a střední Evropě.

Podle něj není vyčíslení jednoduché. „Každá země má různé způsoby výpočtu, používají různé platformy. Není úplně jednoduché to porovnávat. U zemí, které nejsou naší velikosti, vidíme, že mají třeba letku jinak strukturovanou a potom mají jiná čísla. Norsko nám říkalo, že mají třeba stejné náklady na letovou hodinu u F-35 stejně jako u F-16,“ vysvětlil Day.

Uvedl, že společnost už dodala více než 840 stíhaček a dalších 150 je v plánu letos. Mezi výhodami F-35 zmiňoval, že tyto stroje používá nebo si je objednala řada zemí, jako je třeba Belgie, Polsko nebo Finsko.

„Když se podíváme na odhad do roku 2030, tak v Evropě mám být nějakých 550 stíhaček F-35. Z tohoto počtu je 48 amerických letadel, která jsou umístěna v Evropě kvůli ochraně vzdušného prostoru. Pomáhají Evropě chránit své teritorium.“

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr o amerických stíhačkách F-35 – Američané počítají s jejich modernizací a provozem do roku 2070, to by našim požadavkům vyhovovalo. Samozřejmě F-35 je dražší z hlediska pořizovacích i provozních nákladů. To letadlo ve světě nemá konkurenci v tom, co dokážou jeho systémy – systémy elektronického boje, jeho komunikační systémy. Hlavní síla letadla je informační nadvláda. – Důležitý faktor: Pokud půjdeme cestou jaderných zbraní, tak F-35 je nutnost, protože gripen nám atomovky nosit nebude. F-35 začíná být adekvátním řešením. – U F-35 se počítá, že se bude provozovat a upgradovat do roku 2070. Pokud si koupíme F-35, tak ten problém vyřešíme na 40 let dopředu. Náklady, které budou na počátku vyšší, se rozpočítají do dvojnásobného životního cyklu. F-35 bude standardní evropské letadlo.

Co se týče ceny samotných stíhaček, vojenský analytik Dušan Rovenský už dříve pro Seznam Zprávy uvedl, v jakých cenových relacích se nákup pohybuje:

„Pokud se například podíváme na našeho severního souseda – Polsko, tak to v září 2019 požádalo Spojené státy o nákup 32 stíhaček F-35, přičemž předpokládaná hodnota kontraktu má být 6,5 miliardy dolarů, tedy při tehdejším kurzu přes 153 miliard korun. Pokud to převedeme na jednotkovou cenu za letoun, tak to v případě Poláků vychází na 4,8 miliardy korun za jeden F-35,“ vyčíslil Rovenský.

Zároveň však upozornil: „Jenže je potřeba brát v potaz, že jsou to ceny tři roky staré a od té doby došlo k inflaci a výrazně narostly ceny řady komodit, například kovů, elektroniky apod.,“ naznačil, že cena může být nyní výrazně vyšší.

Podívejte se, jak americká stíhačka F-35 vypadá :

Foto: Lockheed Martin +3

Výhody amerických stíhaček prezentoval na konferenci Tony Brick Wilson, který sloužil 25 let v americké armádě a sám létá s F-35. „Proč je F-35 stíhačkou 5. generace? Jsou to pokročilé senzory, senzorové vybavení. Nemusíte mít senzory namířené na objekt představující hrozbu, senzory shromažďují informace,“ uvedl americký pilot.

Český vyjednávací tým by mohl jet do Spojených států k rozhovorům o nákupu nadzvukových letounů F-35 v říjnu. Za civilní část Ministerstva obrany v něm budou ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková a náměstek Jan Jireš. Na dotaz Seznam Zpráv to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„V tomto ohledu nám bude prospěšné, když získáváme informace od zemí, které již tyto letouny užívají. Dostali jsme nabídku od polského ministra obrany, že nám k tomu řeknou také nějaké jejich know-how při těch jejich jednání,“ uvedla Černochová.

Tuzemská armáda v současnosti používá švédské letouny JAS-39 Gripen, které má v pronájmu. Jejich výrobce – koncern Saab – nenechal záměr vlády Petra Fialy (ODS) v červenci bez odezvy.

„Předpokládali bychom, že jako dlouhodobý partner České republiky, se kterou úzce spolupracujeme na úspěšném programu Gripen, dostane i Švédsko možnost představit současné a budoucí možnosti letounu Gripen a že švédská vláda bude mít transparentní možnost představit svou nabídku,“ reagoval výkonný ředitel Saabu Micael Johansson.

Ujistil ale, že s Českem bude i nadále spolupracovat na „budoucích a probíhajících programech“.

Pronajatým gripenům podle něj bude v roce 2027 zbývat ještě více než polovina životnosti a jejich modernizační potenciál je velmi silný. „Gripen C/D bude i nadále vysoce schopným stíhacím letounem splňujícím všechny požadavky českého letectva minimálně do roku 2040,“ dodal s tím, že případný další přechod na novou generaci letounu Gripen E by neznamenal velké dodatečné náklady.

Česko a gripeny JAS-39 Gripen v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Nasazeni s nimi několikrát byli i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a v Pobaltí. První smlouva na pronájem letounů byla uzavřena v roce 2004 a Česko za desetiletý pronájem zaplatilo 19,6 miliardy korun. Druhý kontrakt na roky 2015 až 2027 byl ve výši 21,4 miliardy korun.

Johansson dodal, že Saab je připraven „dále prohloubit spolupráci s místním obranným průmyslem, a zajistit tak skutečný transfer technologií a vytvořit v zemi nová, vysoce kvalifikovaná pracovní místa“.

Někteří opoziční politici, na rozdíl od těch koaličních, se záměrem koupit americké stíhačky nesouhlasí. Poslanec Radovan Vích (SPD) by zůstal u gripenů. A to i s ohledem na finanční náročnost provozu amerických letounů.