Dělostřelce čeká „revoluce“. Čtyřicet let staré houfnice nahradí nové

Končící houfnice Dana v armádě slouží už více než 40 let. Stejně jako u starých bojových vozidel pěchoty, i tento druh vojenské techniky, která je schopná dostřelit asi 20 kilometrů, patří spíš do muzea.

Vojáci čekají na nové francouzské houfnice Caesar, které mají dvojnásobný dostřel. Ještě si sice budou muset několik let počkat, o nákupu je už ale rozhodnuto. Do té doby musí dělostřelci používat staré houfnice, které už nesplňují požadavky NATO. Armáda je proto musí udržovat v bojeschopném stavu a cvičit s nimi.

Popisuje, jak se na střelbách podílí celý tým. „Velitel čety ví směr, takže svoji buzolu, dělostřelecký dalekohled zamíří do směru a nás jednotlivě zaměřuje tak, abychom mířili stejně do středu dopadové plochy. My cíl nevidíme, míříme tam, kam nám řeknou. Za minutu dá houfnice automatem čtyři rány, ručně dokáže dvě rány za minutu,“ dodává.

„Kluci i já se těšíme, bude to určitě modernější. Oproti Daně se vše ovládá zvenku. Například zaměřování by mohlo být rychlejší, takže bychom nemuseli trávit tolik času v palebném postavení. Nová technika je vždy dobrá. Už příští rok by se měly nějaké obsluhy posílat na kurzy do Francie, poté se už bude dělat zaškolení u nás ve Vyškově na vojenské akademii,“ říká Petr Englárt.