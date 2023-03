Olympionik Svoboda vyvolal bouři výroky o Rusech. „Nechal jsem se vlákat do pasti“

Olympijský vítěz v desetiboji a předseda Komise sportovců ČOV David Svoboda překvapil ve středu rozhovorem v České televizi, kde hovořil o anketě mezi českými sportovci, v níž se vyjadřovali k tomu, zda připustit ruské a běloruské sportovce do kvalifikací a na olympijské hry.

Svoboda se v něm dopustil výroků, kterými rozčílil řadu českých sportovců. Řekl třeba větu, že „první obětí každého válečného konfliktu je pravda, máme spoustu informací, někdy protichůdných“. Nebo že rezoluce OSN o tom, že Rusko je agresorem, může být mýlka.

Vhled do mysli olympijského vítěze Davida Svobody.



Rezoluce Valného shromáždění OSN, které odsuzuje Rusko jako agresora, prý může být "klidně mýlka".



Co to je tohle? pic.twitter.com/aKNR3o6cnK — Ondřej Nováček 🇨🇿 (@OndrejNovacek) March 29, 2023

Za svá slova se hned kál na sociálních sítích. Seznam Zprávy ho proto požádaly o rozhovor, ve kterém by mohl své názory vysvětlit a obhájit.

Jak vy to tedy máte s těmi svými postoji, kdy jste třeba řekl, že rezoluce OSN označující Rusko za agresora může být mýlka?

Abych řekl pravdu, já se k tomu už dál nemám potřebu teď hned víc vyjadřovat a nemám potřebu to ještě víc rozmazávat. Ale obecně řečeno, já jako sportovec i voják osobní nebo politické názory v podstatě nikdy neříkám. Ani jsem to neměl v úmyslu, ale byl jsem tam v podstatě naveden moderátorkou a nechal jsem se do té pasti vlákat. To považuju za svoji chybu.

A byl to tedy váš názor? Opravdu si to, co jste řekl, myslíte? Protože ono z toho vyznívá, že zpochybňujete vinu Ruska a to, co páchá na Ukrajině. Tak i ta vaše věta vyzněla.

To vyznění bylo blbý, takhle jsem to nezamýšlel. Ale já jsem to myslel obecně úplně. Jakoby že dneska je těžké se zorientovat a vědět, čemu člověk může a nemůže věřit. Informace jsou protichůdné. Takže to bylo v kontextu tohoto.

No ale přesně takovéto věty, co vy teď říkáte, používá ruská propaganda. Ta vlastně takhle cílí, aby vše zpochybnila. A vlastně teď může zneužít i ta vaše slova.

Tak já určitě nejsem pod vlivem ruské propagandy ani žádné jiné, nejsem pod ničím vlivem. A bylo to v podstatě nešikovné vyjádření víc než cokoliv jiného. Zpátky už to bohužel vzít nemůžu, ale nebylo to tak myšlené. Rozhodně nikoho nepodporuji, neměl jsem se tam nechat vlákat do takových formulací, nepovedlo se mi to.

Takže je Rusko agresor, který páchá na Ukrajině, na území svobodného státu, válečné zločiny?

No, tak já na tohle názor mít vlastně nemůžu, já jako nemám žádný informace. Mluvilo se o rezoluci OSN. No, tak ta je všeobecně přijímána, ale…

Počkejte, vy nevidíte ty záběry, co se na Ukrajině děje? Jak Rusové ostřelují civilisty, vraždí ty civilisty, znásilňují civilisty?

No, je to strašný. S tím nikdo nemůže souhlasit.

Ale i přesto by měli ruští sportovci startovat v našich soutěžích a na olympiádě?

Já jsem se tam přišel vyjádřit ke stanovisku Mezinárodního olympijského výboru. Diskutovala se problematika, ještě není rozhodnuto, ale diskutovala se problematika, jestli pustit ty ruské a běloruské sportovce pod neutrální vlajkou, případně po splnění dalších podmínek, ke startu na olympijských hrách. Pokud neporušují Olympijskou chartu, tak je to prostě v souladu s tou chartou a to je celé. Mně tam šlo o ochranu nevinných sportovců.

Kdo je podle vás ten nevinný sportovec? Vidíme řadu ruských sportovců, kteří chodí v uniformách, jsou, stejně jako u nás, členy armády, fotí se s Vladimirem Putinem, neodsuzují válku. Jsou podle vás vinní, nebo nevinní?

To já nechci vůbec soudit tohleto. Já v Rusku nežiju, nevím, jaká tam je nálada. Nikoho ani neobhajuju, prostě vůbec takhle do toho zase nechci se dostat, nikoho jako vůbec ne. Rusů, Bělorusů, já to nevím, prostě ta pravda.

Mě by jen zajímalo, kdo je podle vašeho názoru ten nevinný? Kdo by měl na olympiádě startovat? Napadá mě třeba hokejista Ovečkin, toho asi určitě znáte. Měl by startovat v mezinárodních soutěžích jako nevinný sportovec?

Já vám to vysvětlím ještě jinak. Já to vůbec nechci rozhodovat, ani o tom nerozhoduju. Mně prostě šlo o to, že by neměl být nikdo diskriminován na základě státní příslušnosti, národnosti nebo politického přesvědčení či barvy pleti a tak dále. V této obecné rovině jsem to myslel a takhle jsem to řekl. To vyznění bylo jiné samozřejmě, to se mi nepovedlo. Nebo prostě to tak vzniklo. Já vůbec nemám žádnou ambici někomu do něčeho mluvit nebo o někom jiném rozhodovat. V žádném případě.

A vy byste třeba byl ochoten, kdybyste nastupoval v některé soutěži, soupeřit s člověkem, který je členem ruské armády, která vraždí civilisty na Ukrajině? Se sportovcem, který se proti tomu nepostavil? Fotí se s Vladimirem Putinem?

Prostě tady ta otázka… (povzdych)… to nejde popsat.

Já se snažím dobrat toho, kdo je podle vás ten nevinný sportovec, kde je ta hranice.

Dobře, tak já se teď do definování hranice nevinného sportovce radši nechci pouštět, abych neudělal nějakou další chybu, jestli mě pochopíte v tomhle.

Rozumím. Má to ale ještě rovinu, že jste voják. Myslíte si, že jako voják byste měl šířit jiný názor, než je názor vedení naší armády, který je dost jasný? Tedy že Rusko je agresor.

Myslím si, že bych jako voják neměl mít žádný politický názor. Moje filozofie je taková, a vlastně se jí držím téměř celý život, až na pár nešťastných výjimek, že se k politice nevyjadřuju. Takže já to vidím spíš tak, že ta neutralita, o kterou jsem se snažil a za kterou jsem kritizován, není dneska vítána. Já to ale považuju jako sportovec a voják za dobrou pozici.

Neutralitu považujete za dobrou pozici…

No, ano. Já osobní názory nemám ambice nikde šířit. Já jsem dostal prostě otázku. Do toho rozhovoru jsem včera šel s tím, že budu prezentovat neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV tak, jak jsme se na něm plus minus shodli. Samozřejmě bylo obtížné najít nějakou shodu k nějakému stanovisku. Sami od sebe bychom to stanovisko nezaujímali, kdybychom k tomu nebyli vyzváni. V úplně ideálním případě bych se tomu nejraději vyhnul, pokud by to bylo vůbec možné.

Ono je ale hodně sportovců, kteří svůj názor mají jasný a také ho zveřejňují. Mrzí vás třeba teď jejich kritika?