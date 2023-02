Náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta Pavla bude generál Hasala

Na jeho jmenování se budoucí hlava státu dohodla s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Pavlova mluvčí to řekla serveru Lidovky.cz. Hasala by se měl ujmout funkce poté, co nová hlava státu složí 9. března prezidentský slib.