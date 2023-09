Národní park na Křivoklátsku bude. Směřovali k němu už komunisti, říká Hladík

Samosprávy v obcích na Křivoklátsku se bouří proti záměru vyhlásit v oblasti národní park. Starostové nedávno založili i svazek, kde se k boji proti parku připojilo 28 obcí a městysů. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ale tento vzdor nechápe.

Všichni, se kterými se na Křivoklátsku osobně bavil, jsou prý pro vyhlášení nového parku, záměr podporují i všichni odborníci. „A mluvil jsem opravdu s celou řadou lidí, když jsem tam byl teď na dovolené a bavil se třeba s lidmi v hospodě ve Skryjích,“ uvedl.

Šéf resortu má tak podezření, že starostům nejde o skutečný rozvoj „upadajícího“ regionu. „Socioekonomicky celé střední Čechy rostou, avšak oblast Křivoklátska se propadá a propadá,“ tvrdí také.

Absolutní většina starostů z regionu je proti zřízení parku, tak proč jej chcete vyhlásit?

Je to úplně jednoduché, celý ten park je na území a majetku České republiky, je to mimo zastavěné území, není tam žádná obec, žádné sídlo a je to obrovsky hodnotné území, které podle všech odborníků splňuje přesně ty mezinárodní standardy na vznik národního parku. Je to záležitost, o které se tady dlouhodobě jedná. Už komunisti v roce 1978, když vyhlašovali CHKO Křivoklátsko, směřovali k národnímu parku.

Já se tam snažím komunikovat, opakovaně tam jezdím, mluvím s těmi lidmi a musím říct, že se všemi, kterým o něco jde - podnikají tam, mají tam hospodu, mají tam ubytování - a se kterými jsem mluvil, byli pro.

To máte dost odlišnou zkušenost. Když jsme tam byli my, nabyli jsme dojmu, že většina lidí je proti.

Běžným lidem je to spíš jedno. A narazil jsem na spoustu lidí, kteří milují Berounku a milují celé to údolí řeky Berounky a údolí Oty Pavla. A ano, i národní park fakticky přispěje k tomu, že to údolí nebude zničeno, protože tam byl i záměr na vybudování přehrady, vodní nádrže.

A tady musím říct, že v diskuzi s lidmi toto často zaznívalo, že pokud národní park pomůže tomuto aspektu, jsou pro. A mluvil jsem opravdu s celou řadou lidí, když jsem tam byl teď na dovolené a bavil se třeba s lidmi v hospodě ve Skryjích.

Proč jsou tedy téměř všichni starostové proti?

Já se přiznám, že to nevím, jestli je cílem nemít nic a nechtít nic, jestli je dobře, že ve Skryjích není škola…

Takže vy vycházíte hlavně z toho, co vám řekli v hospodě ve Skryjích?

Já jsem mluvil i s jinými lidmi, to nebylo jen ve Skyjích. My jsme i všem v regionu poslali letáček, kde vyvracíme ty největší „hoaxy“, které se objevují, protože starostové - když jsem s nimi začal komunikovat - mluvili o tom, že tam lidé nebudou moci na borůvky, na klestí atd. Nic z toho není pravda. V národním parku se může vstupovat úplně všude, kromě těch zón, které jsou ponechány samovolném vývoji a ty už dneska jsou národními přírodními rezervacemi, tam se už dnes nevstupuje.

Úplně upřímně: z pohledu obyvatel se nezmění vůbec nic, změní se jen z pohledu ochrany přírody a přístupu k hospodaření v lese. A změní se prostupnost toho území, protože to přinese nové cyklostezky, nové stezky pro pěší. Jestli jste tam byli v lese, viděli jste, že tam jsou často závory. A teď si představte, že ty závory se otevřou a budou tam cyklostezky.

Je to upadající oblast

Ale místní se často bojí právě velkého náporu turistů.

A není to spíše potenciál? Socioekonomicky celé střední Čechy rostou, ovšem oblast Křivoklátska se propadá a propadá. Zeptejte se prosím na hejtmanství, dejte si schůzku s paní hejtmankou, ať vám ukáže data, který Středočeský kraj každé dva roky vyhodnocuje, jak se socioekonomicky pohybuje každá z té tisícovky středočeských obcí a měst, přičemž obce na Křivoklátska jdou pořád dolů a dolů.

Když jsem se bavili třeba se starostou tamní obce Račice, říkal, že oni nepotřebují nová pracovní místa a nepotřebují ani lákat další návštěvníky, už teď mají rekreantů více než je zdrávo, ves na to prý není připravena, tíží je úplně jiné problémy.

Vidíte a mně ti lidé říkají něco úplně jiného.

To je asi jiný úhel pohledu.

To není úhel pohledu, to je opravdu o tom, zda chcete, aby se ta oblast rozvíjela nebo aby se zakonzervovala a šla cugrunt. Já si myslím, že dává smysl tu přírodu zachovat a zachovat ty úžasné přírodní krásy, rozvíjet je. A zároveň ochrana přírody není v rozporu se životem člověka. Tohle je ta hodnota. I veřejnost výrazným způsobem podporuje vznik národního parku.

Jakou veřejnost máte na mysli? Místní veřejnost nebo českou veřejnost? Ta čísla tomu úplně nenapovídají.

Obecně veřejnost, českou veřejnost. A my jako vláda jsme vlastníky, stát je vlastníkem toho území. Přece se na to nebudeme dívat optikou jenom lokální.

Odpor proti národnímu parku - Na konci června se konal ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Sněm se dle zástupců samospráv jednomyslně usnesl, že záměr na vyhlášení národního parku shledává nevhodným a odmítá jej v plném rozsahu. - Proti vyhlášení parku se v květnu vyslovila i petice, pod kterou se podepsalo 11 305 lidí. Podepsaní žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím „plně funkčním“ režimu chráněné krajinné oblasti.

Tak proč jste nedávno lokální optikou přehodnotili záměr vyhlásit v oblasti Moravské Amazonie národní park Soutok?

To není pravda.

Bylo to také v programovém prohlášení vlády a teď už se tam o parku nehovoří, „jen“ o CHKO.

Soutok je úplně jiný příběh. Ten dnes na rozdíl od Křivoklátska žádnou velkoplošnou ochranu nemá. 30 let se tam debatuje o vzniku a my jsme naprosto záměrně - protože tam to nešlo odspodu a byly tam velké třenice - vtělili do programového dokumentu koalice Spolu a potom do vládního programového prohlášení záměr s národním parkem. Tak abychom rozpohybovali tuto diskuzi. A musím říct, že jsme vedli celou řadu debat jak s místními, tak s odborníky. A odborníci většinově doporučuji, že v tuto chvíli ten rozsah toho biotopu - unikátního biotopu, který v České republice zatím není chráněn, to jest lužní les - je charakteru CHKO.

Ale do budoucna jsme to (národní park) samozřejmě nevyloučili. A musím říct, že se tam našla úžasná shoda v tom území.

Klidně udělejme kulatý stůl

Ještě jednou se tedy ptám, jak je pro vás v těchto otázkách zásadní postoj místních samospráv? Jste připraveni park na Křivoklátsku vyhlásit i přes odpor starostů?

To je úplně jednoduché. Každou konkrétní a praktickou námitkou a připomínkou ze strany starostů se zabýváme, buďto ji vyvrátíme, zapracujeme atd. Na posledním jednání se starosty bohužel už nezazněla žádná konkrétní připomínka.

A jste tedy připraveni to dotáhnout až k vyhlášení parku?

Ano, samozřejmě, je to logické, to území je ve vlastnictví České republiky, Česká republika chce - a jednoznačně se k tomu vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení - zvýšit míru ochrany tohoto území.

I proti vůli starostů?

Znovu opakuji, bude to pouze na majetku České republiky. A je přece na České republice, která je reprezentovaná vládou a parlamentem, aby - pokud to má tuto hodnotu a všichni odborníci se na tom shodují - zvýšila míru ochrany tohoto území.

Klidně udělejme kulatý stůl, pozveme odborníky, pozveme lidi z vysokých škol, pozveme lidi z ochranářské praxe, entomology, biology a všichni se shodnou na tom, že toto území má charakter národního parku.

Setkal jsem ale i s názorem, že vyhlášení národního parku může křivoklátské přírodě naopak uškodit - lesy postupně přijdou o svou až neuvěřitelnou pestrost, o níž se zasloužily celé generace křivoklátských lesníků - a postupem času dojde k jakési unifikaci tamních ekosystémů. To nehrozí?

Určitě ne. Všechno to, co se v národních parcích dělá, slouží druhové pestrosti. A každý národní park - a můžeme to podívat na data ve všech čtyřech - druhovou pestrost zvyšuje. To znamená nejen v pohledu lesních ekosystémů, ale i ostatních ekosystémových služeb, které tam jsou. A to není o tom, že by se tam dál na některých částech lesnicky nehospodařilo, bude se tam hospodařit, protože ten biotop se samozřejmě postupně také mírně upravuje.

Mají vykonávat vůli vlády

Připomněl bych, že proti vyhlášení parku se původně postavil i státní podnik Lesy ČR se zásadní s námitkou, že na Křivoklátsku se nejedná o přirozené a člověkem málo ovlivněné ekosystémy, tamní příroda tudíž nemá parametry národního parku. Ovšem pod politickým tlakem firma námitky v únoru stáhla.

Proč používáte takovouto formulaci? Nic takového nestalo.

Ale to je prostě holý fakt, že Lesy ČR nejdříve své námitky na konci loňského roku poslaly a na konci února je stáhly.

Ano a je to naprosto logické. Přece organizace zřizovaná státem, hospodařící na státním majetku, je zřízená k tomu, aby vykonávala tu vůli, kterou má vláda.

A nebylo by lepší, kdyby tam v těch lesích dál hospodařily Lesy ČR, ovšem s jiným modelem hospodaření a s daleko větším důrazem na ochranu přírody? I takový „kompromisní“ návrh - podle všeho právě z dílny Lesů ČR - se už objevil.

Taková varianta neexistuje, a dokonce to i písemně potvrdil ředitel Lesů České republiky.

Taková varianta byla podle našich informací v Lesích ČR skutečně rozpracována.

Taková varianta neexistuje. Nevím, neznám ji, nikdy jsem ji neviděl. Zároveň připomínám naše programové prohlášení, kdy směřujeme k výběrovému hospodaření, nikoliv k plošnému hospodaření, směřujeme ke zvyšování biodiverzity a odolnosti lesů, k druhové pestrosti, to vše je ve vládním programovém prohlášení. Lesy tady nejsou pro zisk, klíčové jsou ty neprodukční funkce lesa.

A není potom paradoxem to, že národní parky by bez prodeje dřeva dnes vůbec nemohly existovat? Třeba v případě šumavského parku jde asi o dvě třetiny nákladů, které správa parku hradí prodejem dřeva. Nejde to s ochranou přírody proti sobě?

Nejde, ani omylem. Přece existuje nastavení plánu péče o jednotlivé typy biotopů. Jsou typy území, kde se musí dlouhodobě zasahovat a pečovat lesnickým způsobem. To neznamená, že vyhlášením národního parku dojde k vyhlášení bezzásahových území na celé jeho ploše. Záleží vždy na konkrétním typu biotopu.

Když už jsme u ekonomiky, založení a správa národního parku také něco stojí. Máte spočítáno, kolik to bude stát na Křivoklátsku a kde na to napjatý státní rozpočet vezme?

Tak samozřejmě studie RIA bude vyčíslovat i tyto náklady. Na založení asi žádné nebudou, ale ten provoz tak jako v jiných národních parcích nějaké náklady ponese. A je to o prioritách. Tady tou prioritou je zvýšená ochrana přírody. Naše předběžné vyčíslení jsou provozní náklady ve výši zhruba 50 milionů ročně. Jen připomínám, že je to území o ploše více jak 10 tisíc hektarů.

Nebude se střílet za účelem paroží

Je tu ještě jedna věc a to je otázky myslivosti. Kdo vyjede na Křivoklátsko, tak pochopí, že to je možná hlavní jablko sváru mezi příznivci a odpůrci parku. Jedna skupina tvrdí, že tak, jak se tam provozuje myslivost nyní, to vede jen k obrovskému přemnožení zvěře a velkým škodám na porostech, druhá, že národní park bude znamenat vytvoření jedné velké „papalášské honitby“, kdy úzký okruh lidí bude rozhodovat o tom, kdo kam koho pozve na lov, aby si tam mohl zdarma ulovit jelena.

Musím jednak říct, že problém spárkaté a černé zvěře trápí celou Českou republiku. Ztráty na lesním hospodářství jsou v řádu miliard korun. Je vidět, že tam, kde právo myslivosti vykonávají sami vlastníci lesů, tak problémy nejsou. Ministerstvo zemědělství hledá východisko. V národních parcích vykonávají právo myslivosti přímo zaměstnanci správ národních parků.

Hned poté, co jsem přišel na ministerstvo, začal jsem problematiku lovu v parcích řešit. Dal jsem za úkol zpracovat novou směrnici. Nechci, aby tam lovil kdokoliv jiný než zaměstnanci.

Pokud by byla společenská dohoda, i s Ministerstvem zemědělství, že se obecně zavede systém poplatkového lovu, nechť je to potom vykonáváno i v národních parcích, ale rozhodně zvěř v národních parcích nebude střílena za účelem paroží.

Když jsme se o bezpoplatkové lovy v parcích zajímali, našli jsme na seznamu loveckých hostů, kteří tam střílí zvěř zdarma, nejrůznější osoby a není úplně jasné, podle jakého klíče se jim povolenky vydávají.

Já nechci dávat povolenky nikomu. A takto jsem dal pokyn i na poradě vedení a předpokládám, že takto už byli všichni ředitelé národních parků informováni. Národní park nemá sloužit k chovu zvěře, ale k rozvoji těch biotopů, pro které byl ten národní park zřízen a chráněn, což není ani spárkatá zvěř ani černá.